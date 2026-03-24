IPL Records: इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज होने में अब चंद दिन ही शेष बचे हैं। दुनिया की इस सबसे बड़ी क्रिकेट लीग में इस बार भी कई नए रिकॉर्ड बनेंगे और कई बड़े रिकॉर्ड टूटेंगे। वैसे तो टी20 क्रिकेट को बल्‍लेबाजों का गेम माना जाता है, लेकिन कई गेंदबाज ऐसे भी हैं, जिन्‍होंने लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए कई रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आईपीएल के 19वें सीजन की शुरुआत होने से पहले आज हम आपको ऐसे गेंदबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्‍होंने काफी किफायती बॉलिंग की है और 10 या उससे ज्‍यादा मेडन ओवर फेंकने का रिकॉर्ड बनाया है।