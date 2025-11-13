Patrika LogoSwitch to English

IPL से पहले इस पड़ोसी देश की लीग ने किया ऑक्शन की तारीख का ऐलान, 12 साल बाद होने जा रही नीलामी

BPL auction to be held after 12 years: आईपीएल से पहले बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बीपीएल ऑक्‍शन की तारीख की घोषणा कर दी है। ये 12 साल बाद है, जब बांग्लादेश प्रीमियर लीग में देशी-विदेशी खिलाड़ियों की नीलामी होगी।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Nov 13, 2025

BPL auction to be held after 12 years

बांग्‍लादेश प्रीमियम लीग मैच का नजारा। (फोटो सोर्स: cricbuzz)

BPL auction to be held after 12 years: बीपीएल गवर्निंग काउंसिल ने घोषणा की कि 12 साल के अंतराल के बाद बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खिलाड़ियों की नीलामी की वापसी हो रही है। बीपीएल के पहले दो संस्करणों (2012 और 2013) के दौरान खिलाड़ियों की नीलामी प्रणाली लागू थी, जबकि टूर्नामेंट के बाद के 9 सीजन में खिलाड़ियों के ड्राफ्ट फॉर्मेट को अपनाया गया था। यह नीलामी 23 नवंबर को शहर के एक होटल में होगी, जहां पांच फ्रैंचाइज़ी ढाका कैपिटल्स, चटगांव रॉयल्स, राजशाही वॉरियर्स, रंगपुर राइडर्स और सिलहट टाइटन्स फ्रैंचाइज़ी टी20 लीग के 12वें सीजन के लिए अपनी टीम बनाने के लिए हिस्‍सा लेंगी।

बांग्‍लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बयान जारी करते हुए कहा है कि बोर्ड (BCB) और बीपीएल गवर्निंग काउंसिल इस साल की नीलामी एक नए फ्रैंचाइजी स्वामित्व चक्र की शुरुआत करेगी, जिसमें पारदर्शी बोली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसे बीपीएल को अंतरराष्ट्रीय टी20 फ्रैंचाइजी मानकों के अनुरूप बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

विदेशी खिलाड़ियों की पांच श्रेणियां

नई व्यवस्था के तहत स्थानीय खिलाड़ियों को छह श्रेणियों में और विदेशी खिलाड़ियों को पांच श्रेणियों में विभाजित किया जाएगा। शीर्ष 'ए' श्रेणी के स्थानीय क्रिकेटरों के लिए आधार मूल्य 50 लाख बांग्लादेशी टका होगा, जिसमें बोली 5 लाख बांग्लादेशी टका की वृद्धि के साथ बढ़ेगी। विदेशी खिलाड़ियों के लिए उच्चतम श्रेणी 35,000 अमेरिकी डॉलर से शुरू होगी, जिसमें प्रत्येक बोली में 5,000 अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी।

कम से कम 11 स्थानीय खिलाड़ी खरीदने होंगे

प्रत्येक फ्रैंचाइजी को नीलामी से ठीक पहले दो बांग्लादेशी खिलाड़ियों (ए और बी श्रेणियों से) और एक या दो विदेशी खिलाड़ियों को अनुबंधित करने की अनुमति होगी, जो बीपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंज़ूरी के अधीन होगा। नीलामी दो चरणों में होगी, पहले स्थानीय खिलाड़ी, उसके बाद विदेशी खिलाड़ी। प्रत्येक फ्रैंचाइजी को नीलामी से कम से कम 11 स्थानीय खिलाड़ी खरीदने होंगे और टीम में अधिकतम 15 स्थानीय खिलाड़ी ही शामिल हो सकते हैं। सीधे अनुबंधित खिलाड़ी इस नीलामी की आवश्यकता से बाहर होंगे। प्रत्येक टीम के पास स्थानीय खिलाड़ियों के लिए 4.5 करोड़ बांग्लादेशी टका की बजट सीमा होगी, जिसमें सीधे अनुबंधित क्रिकेटरों को किए गए भुगतान शामिल नहीं होंगे।

कम से कम दो विदेश खिलाड़ी खरीदने अनिवार्य

टीमें अपनी इच्छानुसार जितने चाहें उतने विदेशी खिलाड़ियों को पंजीकृत कर सकती हैं, लेकिन किसी भी मैच के लिए प्लेइंग इलेवन में केवल दो से चार खिलाड़ी ही शामिल हो सकते हैं। प्रत्येक टीम को नीलामी के माध्यम से कम से कम दो विदेशी खिलाड़ी खरीदने होंगे। विदेशी खिलाड़ियों के लिए अधिकतम बजट 350,000 अमेरिकी डॉलर प्रति टीम निर्धारित किया गया है, जिसमें सीधे अनुबंध भी शामिल हैं। फ्रैंचाइज़ियों को निर्धारित मूल्य सीमा या बोली सीमा से अधिक भुगतान करने की अनुमति नहीं होगी।

तीन किश्‍तों में होगा प्‍लेयर्स को भुगतान

नीलामी में खरीदे गए खिलाड़ियों को भुगतान तीन किश्तों में किया जाएगा। भुगतान अनुबंध होने पर 25 प्रतिशत, टीम के अंतिम लीग मैच से पहले 55 प्रतिशत, और शेष 20 प्रतिशत टूर्नामेंट समाप्त होने के 30 दिनों के भीतर किया जाएगा। सभी भुगतान राष्ट्रीय राजस्व बोर्ड (NBR) के कर नियमों के अधीन होंगे।

