IPL से पहले इस पड़ोसी देश की लीग ने किया ऑक्शन की तारीख का ऐलान, 12 साल बाद होने जा रही नीलामी

प्रत्येक फ्रैंचाइजी को नीलामी से ठीक पहले दो बांग्लादेशी खिलाड़ियों (ए और बी श्रेणियों से) और एक या दो विदेशी खिलाड़ियों को अनुबंधित करने की अनुमति होगी, जो बीपीएल गवर्निंग काउंसिल की मंज़ूरी के अधीन होगा। नीलामी दो चरणों में होगी, पहले स्थानीय खिलाड़ी, उसके बाद विदेशी खिलाड़ी। प्रत्येक फ्रैंचाइजी को नीलामी से कम से कम 11 स्थानीय खिलाड़ी खरीदने होंगे और टीम में अधिकतम 15 स्थानीय खिलाड़ी ही शामिल हो सकते हैं। सीधे अनुबंधित खिलाड़ी इस नीलामी की आवश्यकता से बाहर होंगे। प्रत्येक टीम के पास स्थानीय खिलाड़ियों के लिए 4.5 करोड़ बांग्लादेशी टका की बजट सीमा होगी, जिसमें सीधे अनुबंधित क्रिकेटरों को किए गए भुगतान शामिल नहीं होंगे।