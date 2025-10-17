Patrika LogoSwitch to English

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, लिस्ट में एक पूर्व भारतीय कप्तान

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट में अब तक सिर्फ पांच ही गेंदबाज 40+ विकेट हासिल कर सके हैं। इस लिस्ट में एक भारतीय कप्तान भी शामिल है।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 17, 2025

भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज (Photo - BCCI)

Most wickets in India vs Australia ODI Series: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे क्रिकेट का इतिहास 1980 से शुरू हुआ, और तब से दोनों देशों के बीच 152 वनडे मुकाबले खेले जा चुके हैं। इस रोमांचक प्रतिद्वंद्विता में कई दिग्गज गेंदबाजों ने अपनी छाप छोड़ी है। इनमें से केवल पांच गेंदबाज ही ऐसे हैं, जिन्होंने भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मुकाबलों में 40 या उससे अधिक विकेट हासिल किए हैं। आइए, इन पांच दिग्गज गेंदबाजों के प्रदर्शन पर एक नजर डालते हैं।

ब्रेट ली (ऑस्ट्रेलिया) - 55 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली इस सूची में शीर्ष पर हैं। साल 2000 से 2012 तक भारत के खिलाफ 32 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 30 पारियों में 257.1 ओवर फेंके। इस दौरान 21 की शानदार औसत के साथ ली ने 55 विकेट हासिल किए। उनकी रफ्तार और सटीकता ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। खास बात यह है कि ली ने भारत के खिलाफ चार बार एक पारी में पांच या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया, जो इस प्रतिद्वंद्विता में उनकी आक्रामकता को दर्शाता है।

कपिल देव (भारत) - 45 विकेट

भारत के महान ऑलराउंडर और 1983 विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव इस लिस्ट में दूसरे स्थान पर हैं। 1980 से 1994 तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 41 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 338.4 ओवर फेंके और 45 विकेट अपने नाम किए। कपिल की स्विंग और गति ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कई बार मुश्किल में डाला। हालांकि, उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन (5/43) इंग्लैंड के खिलाफ रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी उनकी गेंदबाजी हमेशा प्रभावी रही।

मिचेल जॉनसन (ऑस्ट्रेलिया) - 43 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के एक और तेज गेंदबाज मिचेल जॉनसन इस सूची में तीसरे स्थान पर हैं। 2006 से 2015 तक भारत के खिलाफ खेले गए वनडे मुकाबलों में जॉनसन ने 220.3 ओवर फेंके और 43 विकेट हासिल किए। उनकी रफ्तार और बाउंसर भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती साबित हुए। जॉनसन ने एक बार पारी में पांच विकेट लेने का कारनामा भी किया, जो उनकी आक्रामक गेंदबाजी का सबूत है।

स्टीव वॉ (ऑस्ट्रेलिया) - 43 विकेट

ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज ऑलराउंडर स्टीव वॉ इस सूची में चौथे स्थान पर हैं। 1986 से 2001 तक भारत के खिलाफ 53 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 257.3 ओवर फेंके और 29.46 की औसत के साथ 43 विकेट हासिल किए। वॉ की कसी हुई गेंदबाजी और महत्वपूर्ण मौकों पर विकेट लेने की काबिलियत ने उन्हें इस प्रतिद्वंद्विता में खास बनाया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने ऑस्ट्रेलिया को कई बार भारत पर बढ़त दिलाई।

मोहम्मद शमी (भारत) - 42 विकेट

भारत के मौजूदा तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी इस लिस्ट में पांचवें स्थान पर हैं। 2013 से 2025 तक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 215.4 ओवर फेंककर शमी ने 42 विकेट हासिल किए। उनकी सटीक लाइन-लेंथ और सीम मूवमेंट ने ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को कई बार परेशान किया। शमी का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 5/51 रहा, जो उनकी गेंदबाजी की धार को दर्शाता है। शमी की मौजूदगी ने भारत को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हाल के वर्षों में मजबूती प्रदान की है।

Updated on:

17 Oct 2025 02:13 pm

Published on:

17 Oct 2025 02:10 pm

IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, लिस्ट में एक पूर्व भारतीय कप्तान

क्रिकेट

खेल

