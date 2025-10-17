IND vs AUS: भारत-ऑस्ट्रेलिया वनडे मैचों में सर्वाधिक विकेट लेने वाले टॉप-5 गेंदबाज, लिस्ट में एक पूर्व भारतीय कप्तान

ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली इस सूची में शीर्ष पर हैं। साल 2000 से 2012 तक भारत के खिलाफ 32 वनडे मुकाबलों में उन्होंने 30 पारियों में 257.1 ओवर फेंके। इस दौरान 21 की शानदार औसत के साथ ली ने 55 विकेट हासिल किए। उनकी रफ्तार और सटीकता ने भारतीय बल्लेबाजों को खासा परेशान किया। खास बात यह है कि ली ने भारत के खिलाफ चार बार एक पारी में पांच या उससे अधिक विकेट लेने का कारनामा किया, जो इस प्रतिद्वंद्विता में उनकी आक्रामकता को दर्शाता है।