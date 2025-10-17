भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की हालत हो गई पतली, नहीं नजर आएंगे ये 5 मैच विनर

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (Photo: IANS)
India vs Australia ODI Series Update: नए कप्तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंच चुकी है। जहां 19 अक्टूबर से दोनों के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। इस सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन, ऑस्ट्रेलियाई खेमे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कप्तान पैट कमिंस के बाद से अब पांच खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मिचेल मार्श की कप्तानी में कंगारू टीम कैसा प्रदर्शन करती है?
वनडे सीरीज 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोट का कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिए गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुसेन की लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी हो रही है। बताया जा रहा है कि ग्रीन की चोट ज्यादा गंभीर नहीं है, लेकिन आगामी एशेज सीरीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट उन्हें लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है।
पैट कमिंस का ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर होना सबसे बड़ा झटका है। कमिंस बैक इंजरी के चलते भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी।
विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस भी इंजरी के कारण पहले 2 वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में उनकी वापसी की उम्मीद है।
ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा ने घरेलू कारणों के चलते पहले वनडे से अपने आपको अनुपलब्ध बताया है। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में उनकी ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी हो सकती है।
ऑस्ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी भी चोटिल हैं और वह सीरीज का पहला वनडे मैच मिस करने वाले हैं। दूसरे वनडे में उनकी वापसी हो सकती है।
क्रिकेट
