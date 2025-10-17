Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की हालत हो गई पतली, नहीं नजर आएंगे ये 5 मैच विनर

India vs Australia ODI Series Update: भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले मेजबान ऑस्ट्रेलिया की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। मुकाबले से दो दिन पहले धाकड़ ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन इंजरी के कारण पूरी सीरीज से बाहर हो गए हैं। इस तरह अब तक 5 खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 17, 2025

India vs Australia ODI Series Update

ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम। (Photo: IANS)

India vs Australia ODI Series Update: नए कप्‍तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर पहुंच चुकी है। जहां 19 अक्‍टूबर से दोनों के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। इस सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन, ऑस्‍ट्रेलियाई खेमे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कप्‍तान पैट कमिंस के बाद से अब पांच खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मिचेल मार्श की कप्‍तानी में कंगारू टीम कैसा प्रदर्शन करती है?

कैमरून ग्रीन चोट के चलते पूरी सीरीज से बाहर

वनडे सीरीज 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा है। ऑलराउंडर कैमरून ग्रीन चोट का कारण पूरी वनडे सीरीज से बाहर कर दिए गए हैं। उनकी जगह मार्नस लाबुसेन की लंबे समय बाद वनडे टीम में वापसी हो रही है। बताया जा रहा है कि ग्रीन की चोट ज्‍यादा गंभीर नहीं है, लेकिन आगामी एशेज सीरीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट उन्‍हें लेकर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता है।

पैट कमिंस भी नहीं खेलेंगे वनडे सीरीज

पैट कमिंस का ऑस्‍ट्रेलिया की वनडे टीम से बाहर होना सबसे बड़ा झटका है। कमिंस बैक इंजरी के चलते भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हो गए हैं। ऐसे में उनकी जगह इस सीरीज में ऑस्‍ट्रेलिया टीम की कमान मिचेल मार्श के हाथों में होगी।

जोश इंगलिस 2 वनडे से बाहर

विकेटकीपर बल्लेबाज जोश इंगलिस भी इंजरी के कारण पहले 2 वनडे मैचों से बाहर हो गए हैं। भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया तीसरे वनडे में उनकी वापसी की उम्‍मीद है।

एजम जैम्पा पहले वनडे से बाहर

ऑस्ट्रेलिया के स्पिन गेंदबाज एडम जैम्पा ने घरेलू कारणों के चलते पहले वनडे से अपने आपको अनुपलब्‍ध बताया है। भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में उनकी ऑस्ट्रेलिया टीम में वापसी हो सकती है।

एलेक्स कैरी भी मिस करेंगे पहला वनडे

ऑस्‍ट्रेलियाई विकेटकीपर बल्लेबाज एलेक्स कैरी भी चोटिल हैं और वह सीरीज का पहला वनडे मैच मिस करने वाले हैं। दूसरे वनडे में उनकी वापसी हो सकती है।

ये भी पढ़ें

विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बड़ा खुलासा
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

17 Oct 2025 12:43 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की हालत हो गई पतली, नहीं नजर आएंगे ये 5 मैच विनर

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

152 वनडे, 45 साल का वनडे इतिहास और इन 4 बल्लेबाजों ने ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के उड़ाए हैं होश

IND vs AUS
क्रिकेट

शुभमन गिल ने अभी तक कप्तानी का बुरा दौर नहीं देखा… ऑस्‍ट्रेलिया में सीरीज से पहले ये क्या बोल गए कोच गौतम गंभीर?

Gautam Gambhir on Shubman Gill Captaincy
क्रिकेट

न सचिन न कोहली इस बल्लेबाज ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में बनाए हैं सबसे ज्यादा रन, देखें पूरी लिस्ट

क्रिकेट

भारत के खिलाफ मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को फिर बड़ा झटका, अब विस्फोटक ऑलराउंडर पूरी वनडे सीरीज से हुआ बाहर

Cameron Green ruled out
क्रिकेट

IND vs AUS: पर्थ में पहली बार वनडे खेलेगा भारत, इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बेहद खराब, देखें आंकड़े

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.