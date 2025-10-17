भारत के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले ही ऑस्ट्रेलिया की हालत हो गई पतली, नहीं नजर आएंगे ये 5 मैच विनर

India vs Australia ODI Series Update: नए कप्‍तान शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम ऑस्‍ट्रेलिया के दौरे पर पहुंच चुकी है। जहां 19 अक्‍टूबर से दोनों के बीच वनडे सीरीज का आगाज होने वाला है। इस सीरीज से रोहित शर्मा और विराट कोहली लंबे समय बाद क्रिकेट के मैदान पर वापसी करने जा रहे हैं। लेकिन, ऑस्‍ट्रेलियाई खेमे की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। कप्‍तान पैट कमिंस के बाद से अब पांच खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मिचेल मार्श की कप्‍तानी में कंगारू टीम कैसा प्रदर्शन करती है?