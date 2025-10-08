पैट कमिंस और ट्रैविस हेड ने देश की खातिर ठुकरा दिया 58-58 करोड़ का IPL फ्रैंचाइजी का बड़ा प्रस्ताव

IPL Franchise offered Pat Cummins and Travis Head: ऑस्‍ट्रेलियाई स्‍टार पैट कमिंस और ट्रैविस हेड को एक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी ने टीम में शामिल करने के लिए कथित तौर पर 10 मिलियन डॉलर (करीब 58.2 करोड़ रुपये) की पेशकश की है। हालांकि इन दोनों स्‍टार प्‍लेयर्स ने इस आकर्षक प्रस्‍ताव को ठुकरा दिया है। द ऐज की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल फ्रेंचाइजी ने इन दोनों दिग्‍गजों के सामने साल भर फ्रैंचाइजी के लिए अनौपचारिक रूप से विभिन्न टी20 टूर्नामेंट में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने प्रस्‍ताव रखा था।