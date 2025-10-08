पैट कमिंस और ट्रैविस हेड ने देश की खातिर ठुकरा दिया 58-58 करोड़ का IPL फ्रैंचाइजी का बड़ा प्रस्ताव

ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी ट्रैविस हेड और पैट कमिंस। (फोटो सोर्स: IANS)
IPL Franchise offered Pat Cummins and Travis Head: ऑस्ट्रेलियाई स्टार पैट कमिंस और ट्रैविस हेड को एक इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी ने टीम में शामिल करने के लिए कथित तौर पर 10 मिलियन डॉलर (करीब 58.2 करोड़ रुपये) की पेशकश की है। हालांकि इन दोनों स्टार प्लेयर्स ने इस आकर्षक प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। द ऐज की एक रिपोर्ट के अनुसार, आईपीएल फ्रेंचाइजी ने इन दोनों दिग्गजों के सामने साल भर फ्रैंचाइजी के लिए अनौपचारिक रूप से विभिन्न टी20 टूर्नामेंट में खेलने के लिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट छोड़ने प्रस्ताव रखा था।
रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पैट कमिंस और ट्रैविस हेड दोनों ऑस्ट्रेलिया के लिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हालांकि, इससे ऑस्ट्रेलिया की प्रमुख टी20 क्रिकेट लीग बिग बैश लीग के निजीकरण को और बढ़ावा दिया है, ताकि खिलाड़ियों के वेतन में वृद्धि के लिए निजी पूंजी जुटाई जा सके। रिपोर्ट के अनुसार, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया, राज्य संघों और खिलाड़ियों के संघ के बीच इस बारे में चर्चा हुई है। हालांकि, अभी तक किसी भी संबंधित पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।
पूर्व आईपीएल फ्रैंचाइजी सनराइजर्स हैदराबाद ने पिछले साल मेगा ऑक्शन से पहले ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट और वनडे कप्तान कमिंस को 18 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया था। जबकि इसी फ्रैंचाइज़ी ने उन्हें 2024 के आईपीएल ऑक्शन में 20.5 करोड़ रुपये में साइन किया था। वनडे विश्व कप विजेता कमिंस एसआरएच के कप्तान भी है।
वहीं, आक्रामक शीर्ष क्रम बल्लेबाज ट्रैविस हेड को आईपीएल 2024 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने महज 6.8 करोड़ रुपये में साइन किया था। हालांकि, उनके बढ़ते शेयरों की बदौलत 2025 के सीजन के लिए उनका वेतन दोगुना से भी ज़्यादा हो गया, क्योंकि उन्हें एसआरएच ने 14 करोड़ रुपये में रिटेन किया गया।
