विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बड़ा खुलासा

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी होने जा रही है, इसके साथ ही एक बार फिर भारतीय क्रिकेट में इन दोनों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना ली है और वनडे को ही अपना एकमात्र सक्रिय प्रारूप बना लिया है। करीब सात महीने बाद उनकी वापसी ने इस सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है कि वे कब तक खेलेंगे? वे 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप जीतने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोनों ने कभी एक साथ वनडे विश्व कप नहीं जीता है। केवल कोहली ने ही जीता था, जब रोहित को 2011 के वनडे विश्व कप के लिए नहीं चुना गया था।