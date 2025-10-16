Patrika LogoSwitch to English

विराट कोहली और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट से कब लेंगे संन्यास? पूर्व हेड कोच रवि शास्त्री का बड़ा खुलासा

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement: विराट कोहली और रोहित शर्मा की ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वापसी के साथ ही वनडे क्रिकेट से संन्‍यास की भी चर्चा तेज हो गई है। इसी बीच भारतीय टीम के पूर्व हेड कोच रवि शास्‍त्री ने इन दोनों के रिटायरमेंट को लेकर खुलासा किया है।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 16, 2025

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement

भारतीय स्‍टार क्रिकेटर रोहित शर्मा और विराट कोहली। (फोटो सोर्स: एक्‍स@/BCCI)

Virat Kohli and Rohit Sharma ODI Retirement: ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज विराट कोहली और रोहित शर्मा की वापसी होने जा रही है, इसके साथ ही एक बार फिर भारतीय क्रिकेट में इन दोनों के भविष्य को लेकर सवाल उठने लगे हैं। दोनों ने टी20 अंतरराष्ट्रीय और टेस्ट क्रिकेट से दूरी बना ली है और वनडे को ही अपना एकमात्र सक्रिय प्रारूप बना लिया है। करीब सात महीने बाद उनकी वापसी ने इस सवाल को फिर से चर्चा में ला दिया है कि वे कब तक खेलेंगे? वे 2027 के वनडे वर्ल्‍ड कप जीतने के सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। दोनों ने कभी एक साथ वनडे विश्व कप नहीं जीता है। केवल कोहली ने ही जीता था, जब रोहित को 2011 के वनडे विश्व कप के लिए नहीं चुना गया था।

संन्यास के फैसलों को ज्‍यादा जटिल नहीं बनाना चाहिए- शास्‍त्री

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने फॉक्स क्रिकेट से बातचीत में कहा कि ये फैसला पूरी तरह से उनकी प्रेरणा और फॉर्म पर निर्भर करेगा। हालांकि इस बात को लेकर चिंताएं हैं कि क्या कोहली और रोहित अगले दो साल तक एक साथ काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन शास्त्री ने एक सीधी बात कही। शास्त्री का मानना ​​है कि संन्यास के फैसलों को ज्‍यादा जटिल नहीं बनाया जाना चाहिए।

'एक बार में एक सीरीज पर ध्यान दें'

उन्‍होंने कहा कि विराट कोहली एक मास्टर चेजर हैं और रोहित शर्मा शीर्ष क्रम में विस्फोटक बल्लेबाज हैं। उन्हें लगता है कि उनमें काफी क्रिकेट है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप रनों के कितने भूखे हैं, कितने फि‍ट हैं, और खेल के प्रति आपका जुनून अभी भी बरकरार है या नहीं। शास्त्री ने कहा कि मैं कहूंगा कि एक बार में एक सीरीज पर ध्यान दें। अभी लंबा सफर तय करना है।

टेस्ट क्रिकेट से संन्यास फैसले ने किया था हैरान

इंग्लैंड दौरे से पहले रोहित-विराट ने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास की घोषणा कर दी थी। टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के उनके फैंस से सभी हैरान थे। ऐसा लगा कि जैसे प्रबंधन ने उन्हें बता दिया हो कि सिर्फ पिछले योगदान के आधार पर उन पर विचार नहीं होगा। आने वाले समय में वनडे में भी यही बात लागू हो सकती है। शास्त्री का मानना ​​है कि वनडे से उनकी रवानगी व्यक्तिगत या बिना किसी दबाव के होगी।

'वे खुद ही संन्यास ले सकते हैं'

उन्‍होंने कहा कि आप देख सकते हैं कि विश्व कप जीतते ही उन्होंने टी20 फॉर्मेट कैसे छोड़ दिया था? उन्हें संन्यास लेने के लिए नहीं कहा गया था। वे खुद ही चले गए। मुझे लगता है कि वनडे के लिए भी यही स्थिति है। अगर उन्हें इसमें मजा नहीं आ रहा है, अगर उनका फॉर्म अच्छा नहीं है तो वे खुद ही संन्यास ले सकते हैं।

रोहित और विराट को खेलते देखने का यह आखिरी मौका, इस दिग्गज के बयान ने संन्यास की अटकलों को दी हवा
क्रिकेट
Virat Kohli and Rohit Sharma

