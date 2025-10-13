विराट कोहली IPL से लेने जा रहे हैं संन्यास? RCB के साथ खत्म किया यह कॉन्ट्रैक्ट! मैनेजमेट से कहा- अब आगे बढ़ें

Virat Kohli ends commercial deal With RCB: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने फैंस को चौंका दिया था। अब एक नई खबर ने उनके प्रशंसकों को फिर से झटका दिया है। रेवस्पोर्ट्ज की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। यह खबर कोहली के आईपीएल से संन्यास की ओर इशारा कर रही है, जिससे उनके फैंस के बीच हलचल मच गई है।