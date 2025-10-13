Patrika LogoSwitch to English

विराट कोहली IPL से लेने जा रहे हैं संन्यास? RCB के साथ खत्म किया यह कॉन्ट्रैक्ट! मैनेजमेट से कहा- अब आगे बढ़ें

आईपीएल 2026 से पहले कोहली को RCB के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को विस्तार देने के लिए हस्ताक्षर करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, कोहली ने कथित तौर पर फ्रेंचाइजी से यह भी अनुरोध किया है कि वे उनके चेहरे का इस्तेमाल किए बिना भविष्य की योजनाएं बनाएं।

2 min read

भारत

image

Siddharth Rai

Oct 13, 2025

Virat Kohli

RCB के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली (Image Source: IPL Official Site)

Virat Kohli ends commercial deal With RCB: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज और पूर्व कप्तान विराट कोहली ने अंतरराष्ट्रीय टी20 और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर अपने फैंस को चौंका दिया था। अब एक नई खबर ने उनके प्रशंसकों को फिर से झटका दिया है। रेवस्पोर्ट्ज की एक ताजा रिपोर्ट के अनुसार, कोहली ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की अपनी फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के साथ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने से इनकार कर दिया है। यह खबर कोहली के आईपीएल से संन्यास की ओर इशारा कर रही है, जिससे उनके फैंस के बीच हलचल मच गई है।

कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल से इनकार

रिपोर्ट्स के मुताबिक, आईपीएल 2026 से पहले कोहली को RCB के साथ अपने कॉन्ट्रैक्ट को विस्तार देने के लिए हस्ताक्षर करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, कोहली ने कथित तौर पर फ्रेंचाइजी से यह भी अनुरोध किया है कि वे उनके चेहरे का इस्तेमाल किए बिना भविष्य की योजनाएं बनाएं। हालांकि, इस मामले पर अभी तक न तो कोहली की ओर से और न ही आरसीबी फ्रेंचाइजी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आया है।

आईपीएल से दूरी की अटकलें

विराट कोहली का आरसीबी के साथ रिश्ता बेहद खास रहा है। वे 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा रहे हैं और लंबे समय तक इसकी कप्तानी भी की है। कोहली के इस कदम ने अब कयासों को जन्म दिया है कि वे धीरे-धीरे आईपीएल से दूरी बना रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिस दिन कोहली वनडे क्रिकेट से संन्यास लेंगे, उसी दिन वे आईपीएल को भी अलविदा कह सकते हैं।

टेस्ट और टी20 से संन्यास का फैसला

कोहली ने आईपीएल 2025 के बीच टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेकर सभी को हैरान कर दिया था। वर्ल्ड कप 2027 से पहले अब वनडे क्रिकेट से भी उनके संन्यास की चर्चाएं तेज हो रही हैं। कोहली अब 19 अक्टूबर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होने वाली तीन मैचों की वनडे सीरीज में नजर आएंगे, यह सीरीज उनके और रोहित शर्मा के भविष्य के लिए बेहद अहम है।

