यशस्वी जायसवाल के पास पहुंचा दिग्गज, बोला- वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह मत मारो

Brian Lara appeals to Yashasvi Jaiswal: वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा ने भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में शानदार पारी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्‍लेबाज यशस्वी जायसवाल से गेंदबाजों की इतनी बुरी तरह पिटाई नहीं करने की अपील की है। ज्ञात हो कि ​​शुभमन गिल की गलती के कारण जायसवाल 175 रन पर आउट होकर अपने दोहरे शतक से बाल-बाल चूक गए थे। जायसवाल ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 22 चौके जड़ते हुए 175 रन बनाए। जिसके चलते वेस्‍टइंडीज की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर पहुंच गई है।