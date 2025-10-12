Patrika LogoSwitch to English

क्रिकेट

यशस्वी जायसवाल के पास पहुंचा दिग्गज, बोला- वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह मत मारो

Brian Lara appeals to Yashasvi Jaiswal: यशस्‍वी जायसवाल ने दिल्‍ली में खेले जा रहे दूसरे टेस्‍ट में वेस्‍टइंडीज के गेंदबाजों की जमकर तुड़ाई की है। ये देख महान खिलाड़ी ब्रायन लारा से रहा नहीं गया और वह खुद जायसवाल के पास अपने गेंदबाजों की पिटाई ने करने की अपील करने पहुंच गए।

2 min read

भारत

image

lokesh verma

Oct 12, 2025

Brian Lara appeals to Yashasvi Jaiswal

भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल। (फोटो सोर्स: IANS)

Brian Lara appeals to Yashasvi Jaiswal: वेस्टइंडीज के दिग्गज ब्रायन लारा ने भारत बनाम वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में शानदार पारी के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्‍लेबाज यशस्वी जायसवाल से गेंदबाजों की इतनी बुरी तरह पिटाई नहीं करने की अपील की है। ज्ञात हो कि ​​शुभमन गिल की गलती के कारण जायसवाल 175 रन पर आउट होकर अपने दोहरे शतक से बाल-बाल चूक गए थे। जायसवाल ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक 22 चौके जड़ते हुए 175 रन बनाए। जिसके चलते वेस्‍टइंडीज की टीम इस मुकाबले में बैकफुट पर पहुंच गई है।

लारा ने जायसवाल से लगाई ये गुहार

बीसीसीआई ने अपने एक्‍स अकाउंट पर एक वीडियो पोस्‍ट किया है, जिसमें ब्रायन लारा दिल्ली में जायसवाल की पारी की जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं। कुछ देर की बातचीत के बाद लारा जायसवाल से वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की इतनी बुरी तरह पिटाई न करने की अपील करते नजर आ रहे हैं,। इस पर जायसवाल हंसते हुए जवाब देते हैं कि वह कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि लारा और महान सर विवियन रिचर्ड्स उन दर्शकों में शामिल हैं, जिन्‍होंने अरुण जेटली स्टेडियम में वेस्टइंडीज के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ती देखी हैं।

घरेलू मैदान पर 604 दिन बाद छूआ तिहरे अंक का आंकड़ा

जायसवाल ने घरेलू मैदान पर 604 दिन बाद तिहरे अंक का आंकड़ा छूआ है। आखिरी बार उन्होंने घरेलू मैदान पर तिहरे अंक का आंकड़ा 2024 में इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में पार किया था, जब उन्होंने 209 और 214* के स्कोर बनाए थे। तब से वह पांच मौकों पर 50 रन के आंकड़े को पार कर चुके हैं, लेकिन उन्‍हें शतक में बदलने में नाकाम रहे।

सचिन और ब्रैडमैन के क्‍लब में हुए शामिल

बता दें यशस्‍वी जायसवाल के नाम अब 7 टेस्ट शतक हैं और वह केवल 23 साल की उम्र में सर्वाधिक शतक बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की सूची में केवल तेंदुलकर से पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज डॉन ब्रैडमैन 12 शतकों के साथ इस सूची में शीर्ष पर हैं।

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

12 Oct 2025 12:22 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / यशस्वी जायसवाल के पास पहुंचा दिग्गज, बोला- वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को इतनी बुरी तरह मत मारो

