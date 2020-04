विशेष मांग पर Jasprit Bumrah ने शेयर की अपनी विस्फोटक पारी, Yuvraj Singh ने उड़ाया था मजाक

नई दिल्ली : टीम इंडिया (Team India) के नंबर वन तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) न सिर्फ भारत के बल्कि समकालीन तेज गेंदबाजों में विश्व के सबसे अच्छे गेंदबाजों में से एक हैं। वह किसी क्रिकेट के एक या दो फॉर्मेट में नहीं, बल्कि तीनों फॉर्मेट में। लेकिन यह बात शायद ही किसी ने सुनी हो कि वह अच्छी बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। इसी बात को लेकर पिछले दिनों इंस्टाग्राम लाइव चैट के दौरान युवराज सिंह (Yuvraj Singh) ने जसप्रीत बुमराह को ताना मारा था।

युवराज ने खराब बल्लेबाजी रिकॉर्ड पर मारा था ताना

कोरोना वायरस के कारण देश में लगे लॉकडाउन के कारण सभी क्रिकेटर अपने-अपने घर पर हैं और सोशल मीडिया के जरिये अपने दर्शकों से संपर्क बनाए हुए हैं। इसी कड़ी में हाल ही में युवराज सिंह ने इंस्टाग्राम लाइव चैट पर जसप्रीत बुमराह से बात की थी। इस दौरान उनहोंने बुमराह की खराब बल्लेबाजी रिकॉर्ड का ताना उन्हें मारा था।

बुमराह बोले, कर चुके हैं विस्फोटक बल्लेबाजी

इस लाइव चैट में युवी ने बुमराह की बल्लेबाजी का मजाक उड़ाते हुए कहा था कि वनडे में आपका सवोच्च स्कोर 10 रन है। टेस्ट मैच में भी 10 रन और आईपीएल में महज 16 रन। कुल 80 प्रथम श्रेणी मैचों में आपने मात्र 82 रन बनाए हैं। इस पर बाद में युवराज को जवाब देते हुए बुमराह ने कहा था कि 2017 में उन्होंने गोवा के खिलाफ मात्र 20 गेंद पर 42 रन की विस्फोटक पारी खेली थी। इस मैच में गुजरात ने बुमराह की विस्फोटक पारी की बदौलत पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 277 रन बनाया था और इसके बाद को 199 पर आलआउट कर 78 रन से मैच जीत लिया था।

On popular demand (mostly by @YUVSTRONG12), here’s presenting, Jasprit Bumrah’s match winning knock of 2017! pic.twitter.com/gnaSrZUOWn