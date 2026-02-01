PAK vs AUS: पाकिस्तानी गेंदबाज की ‘भट्टा’ बॉलिंग से नाराज़ हुए कैमरन ग्रीन, आउट होने के बाद गुस्से में किया ऐसा इशारा, देखें Video

दरअसल ग्रीन को तारिक ने ऑफ स्टंप के बाहर एक फुल लेंथ गेंद फेंकी, ग्रीन इसपर लंबा शॉट लगाना चाहते थे। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ने घुटने पर बैठकर बल्ले को ज़ोर से घुमाया। गेंद हवा में खड़ी हो गई और कोवर्स पर खड़े शादाब खान ने एक आसान कैच लपक लिया। आउट होते ही ग्रीन अपना सिर हिलाने लगे और तारिक के स्लिंगी बॉलिंग एक्शन पर अपनी निराशा ज़ाहिर की। डगआउट पहुंचकर ग्रीन ने 'थ्रो' करने का इशारा किया, जिससे ऐसा लगा कि वह गेंदबाज़ पर 'भट्टा' गेंद फेंकने का आरोप लगा रहे।