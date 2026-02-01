टी20 वर्ल्ड कप में ईशान किशन या संजू सैमसन? कप्तान सूर्याकुमार यादव ने बताया कौन करेगा ओपन

सूर्या ने फॉर्म में वापस लौटने पर खुशी जताते हुए कहा है कि उन्हें मालूम था कि वह आउट ऑफ फॉर्म नहीं थे, बस रन नहीं बन पा रहे थे। भारतीय कप्तान ने इस सीरीज में सर्वाधिक 242 रन बनाए। जीत के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने कहा, "बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यह साल लंबा रहा और ऐसे पलों के लिए इंतजार भी काफी लंबा था। मैं हमेशा से सपना देखता रहा हूं कि यह वक्त कब आएगा। आपने (मुरली कार्तिक) अहमदाबाद में कहा था कि जब स्काई (सूर्युकमार यादव) होता है, तो डरने की जरूरत नहीं। मैं पिछले एक साल से जो करता आ रहा था, वही करता रहा और अपनी दिनचर्या पर कायम रहा। मुझे पता था कि मैं आउट ऑफ फॉर्म नहीं हूं, बस रन नहीं बन रहे थे। यह सीरीज मेरे लिए काफी अच्छी रही और ऐसे एहसास के साथ वर्ल्ड कप में जाना बहुत खास है।"