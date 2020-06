नस्लवाद के खिलाफ लंदन में Carlos Brathwaite ने किया विरोध प्रदर्शन, बोले- क्रांति का प्रसारण किया जाएगा

लंदन : अमरीका में अश्वेत जार्ज फ्लॉयड (George Floyd) की एक श्वेत पुलिसकर्मी के गर्दन दबाए जाने का मामला गरमाता जा रहा है और इसे लेकर पूरी दुनिया में गुस्सा देखा जा रहा है। खेल जगत की दिग्गज हस्तियां भी इसका विरोध कर रही है। अब वेस्टइंडीज के दिग्गज हरफनमौला क्रिकेटर कार्लोस ब्रेथवेट (Carlos Braithwaite) ने लंदन में 'ब्लैक लाइव्स मैटर' (#BlackLivesMatter) मार्च में हिस्सा लिया। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया अपनी कुछ तस्वीरें भी शेयर की है। इसमें वह इंग्लैंड के अश्वेत फुटबॉलर अदेबायो अकिनफेनवा (Adebayo Akinfenwa) के साथ दिखाई दे रहे हैं।

पांच महीने की चुप्पी के बाद Hardik Pandya की एक्स गर्लफ्रेंड ने कहा, सोशल मीडिया पर कुछ नहीं कहूंगी

बेहद मर्मांतक है फ्लॉयड की मौत

अमरीका में एक श्वेत पुलिस अधिकारी ने जॉर्ज फ्लॉयड की गर्दन अपने घुटने से दबा दी थी। इस कारण उनकी मौत हो गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में जार्ज फ्लॉयड में वह श्वेत पुलिस अधिकारी से इल्तेजा कर रहे हैं कि प्लीज वह सांस नहीं ले पा रहे हैं। लेकिन उस पुलिस अधिकारी पर इसका कोई असर होता नहीं दिखता और अंत में फ्लॉयड की दम घुटने से मौत हो जाती है। इस घटना के बाद से न सिर्फ पूरे अमरीका में अशांति फैली हुई है, बल्कि पूरे विश्व में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लॉकडाउन के बावजूद लोग सड़कों पर निकल कर विरोध जता रहे हैं। कार्लोस ब्रेथवेट ने तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा है, 'क्रांति का प्रसारण किया जाएगा। ब्लैक लाइव्स मैटर।'

कई खिलाड़ी विरोध में उतरे

शनिवार को हेवीवेट बॉक्सिंग विश्व चैम्पियन एंथोनी जोशुआ (Anthony Joshua) ने इस मार्च को संबोधित किया था और इस वायरस को महामारी कहा था। उन्होंने अपने संबोधन में कहा था कि यह महामारी नियंत्रण से बाहर है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए कहा कि वह कोविड-19 (Covid-19) की बात नहीं कर रहे हैं। वह जिस वायरस की बात कर रहे हैं, वह है नस्लभेद (Racism)।

IPL 2020 देश में कराने पर BCCI में एक राय नहीं, कुछ हर हाल में कराना चाहते हैं टूर्नामेंट

A post shared by Carlos Brathwaite (@ricky.26) on Jun 6, 2020 at 12:58pm PDT

View this post on Instagram

ये क्रिकेटर भी कर चुके हैं विरोध

ब्रेथवेट से पहले विंडीज के डेरेन सैमी (Darren Sammy), आंद्रे रसेल (Andre Russell), क्रिस गेल (Chris Gayle)समेत कई दिग्गज क्रिकेटरों ने अश्वेतों की ओर से किए जा रहे विरोध प्रदर्शन के समर्थन में आवाज उठाने की अपील की थी। डेरेन सैमी ने आईसीसी (ICC) से आग्रह किया था कि क्रिकेट जगत या तो नस्लवाद के खिलाफ आवाज उठाए या इस समस्या का हिस्सा कहलाने को तैयार रहे। भारतीय क्रिकेटरों में केएल राहुल (KL Rahul) और सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी इस विरोध का समर्थन किया था।

What about ‘black on black’ violence? A thread for the ultimate pretend counter argument...