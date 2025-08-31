नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ ड्रॉ के बावजूद सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन, जानें क्यों बाहर हुई ईस्ट जोन

सेंट्रल जोन की दूसरी पारी में शुभम शर्मा ने सर्वाधिक 122 रन बनाए, जबकि यश राठौड़ ने 78 रन की पारी खेली। इनके अलावा रजत पाटीदार ने टीम के खाते में 66 रन जुटाए। मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन 58 ओवरों में 6 विकेट गंवा चुकी थी। टीम के खाते में सिर्फ 200 रन ही थे। इसी बीच दोनों कप्तान ड्रॉ के लिए सहमत हो गए। क्वार्टर फाइनल-1 में नॉर्थ जोन और रियान पराग की कप्तानी वाली ईस्ट जोन के बीच मुकाबला भी ड्रॉ रहा। शानदार बढ़त हासिल करने वाली नॉर्थ जोन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना साउथ जोन से होगा।