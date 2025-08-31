Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ ड्रॉ के बावजूद सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन, जानें क्यों बाहर हुई ईस्ट जोन

Duleep Trophy 2025: पहले क्वार्टरफाइनल में सेंट्रल जोन ने नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ बढ़त हासिल की थी, जिसकी बदौलत उसने सेमीफाइनल में जगह बना ली।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 31, 2025

Duleep Trophy 2025
दलीप ट्रॉफी 2025 (फोटो- IANS)

Duleep Trophy 2025: सेंट्रल जोन और नॉर्थ ईस्ट जोन के बीच दलीप ट्रॉफी 2025 का क्वार्टर फाइनल-2 मुकाबला ड्रॉ रहा। मैच में शानदार बढ़त हासिल करने वाली सेंट्रल जोन ने सेमीफाइनल-2 में जगह बना ली है, जहां उसका सामना वेस्ट जोन से होगा। मुकाबले में टॉस हारकर बल्लेबाजी के लिए उतरी सेंट्रल जोन ने पहली पारी 532/4 के स्कोर पर घोषित की। इस पारी में दानिश मालेवार ने 203 रन बनाए, जबकि कप्तान रजत पाटीदार 125 रन बनाकर आउट हुए।

इनके अलावा, आर्यन जुयाल ने 60, जबकि यश राठौड़ ने 87 रन की पारी खेली। विपक्षी टीम की ओर से आकाश चौधरी ने 2 शिकार किए, जबकि जोतिन ने एक विकेट हासिल किया। इसके जवाब में नॉर्थ ईस्ट जोन पहली पारी में सिर्फ 185 रन पर सिमट गई। टीम के लिए कर्णजीत ने 48 रन का योगदान टीम के खाते में दिया, जबकि अंकुर मलिक ने 42 रन जुटाए। विपक्षी खेमे से आदित्य ठाकरे ने सर्वाधिक तीन शिकार किए।

सेंट्रल जोन के पास पहली पारी के आधार पर 347 रन की बढ़त थी। टीम ने दूसरी पारी 331/7 के स्कोर पर घोषित करते हुए 678 रन की विशाल बढ़त हासिल कर ली।

ये भी पढ़ें

पिछले साल अचानक छोड़ी टीम की कमान और ले लिया संन्यास, अब लड़ने जा रहे चुनाव
क्रिकेट
Tamim Iqbal Bangledesh Cricketer

बढ़त लेने वाली टीम को मिलता है फायदा

सेंट्रल जोन की दूसरी पारी में शुभम शर्मा ने सर्वाधिक 122 रन बनाए, जबकि यश राठौड़ ने 78 रन की पारी खेली। इनके अलावा रजत पाटीदार ने टीम के खाते में 66 रन जुटाए। मुश्किल लक्ष्य का पीछा करने उतरी नॉर्थ ईस्ट जोन 58 ओवरों में 6 विकेट गंवा चुकी थी। टीम के खाते में सिर्फ 200 रन ही थे। इसी बीच दोनों कप्तान ड्रॉ के लिए सहमत हो गए। क्वार्टर फाइनल-1 में नॉर्थ जोन और रियान पराग की कप्तानी वाली ईस्ट जोन के बीच मुकाबला भी ड्रॉ रहा। शानदार बढ़त हासिल करने वाली नॉर्थ जोन ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है, जहां उसका सामना साउथ जोन से होगा।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Cricket News

Published on:

31 Aug 2025 05:45 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / नॉर्थ ईस्ट जोन के खिलाफ ड्रॉ के बावजूद सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन, जानें क्यों बाहर हुई ईस्ट जोन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.