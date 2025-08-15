Patrika LogoSwitch to English

भारतीय वनडे इतिहास में स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ एक बार लगा है शतक, जानें कौन है वो शतकवीर

ODI Century on 15th August: भारतीय वनडे इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है, जब स्वतंत्रता दिवस पर किसी बल्लेबाज ने शतक जड़ा हो। संयोग से उसी बल्लेबाज के नाम वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक दर्ज हैं।

भारत

Vivek Kumar Singh

Aug 15, 2025

virat kohli
virat kohli: विराट कोहली के रन (Photo Credit: Virat X Handle)

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली ने अपने करियर में अनेकों रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। उसी में एक है भारत के स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर शतक बनाना। कोहली एकमात्र भारतीय बल्लेबाज हैं, जिनके नाम स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने की उपलब्धि दर्ज है।

2019 में किया था कारनामा

2019 में भारतीय टीम वेस्टइंडीज के दौरे पर थी। तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच 14 अगस्त को शुरू हुआ था। बारिश की वजह से यह मैच भारतीय समयानुसार अगले दिन (15 अगस्त) तक चला गया। इस मैच में कोहली ने शतक लगाया था।

भारत की तरफ से सचिन, रोहित, गांगुली, द्रविड़, सहवाग, युवराज, धोनी सभी ने अपने करियर में शतक लगाए हैं। लेकिन, स्वतंत्रता दिवस पर शतक लगाने वाले एकमात्र बल्लेबाज कोहली हैं। बात अगर उस मैच की करें तो वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। क्रिस गेल के 72 और एविन लुईस के 43 रन की मदद से वेस्टइंडीज ने 35 ओवर में 7 विकेट पर 240 रन बनाए थे। उसी समय बारिश आ गई। बारिश की वजह से वेस्टइंडीज की पारी फिर से शुरू नहीं हो सकी।

वनडे में कोहली के नाम 51 शतक

भारत को 35 ओवर में जीत के लिए 255 रन करा लक्ष्य दिया गया था। विराट कोहली के 99 गेंद पर नाबाद 114 और श्रेयस अय्यर के 41 गेंद पर 65 रन की मदद से भारत वे 32.3 ओवर में 256 रन बनाकर मैच जीत लिया। सचिन तेंदुलकर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक विराट कोहली के नाम है। तेंदुलकर के नाम 100 शतक हैं। इसमें 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक हैं। विराट कोहली ने 82 शतक लगाए हैं। कोहली के नाम वनडे में 51, टेस्ट 30 और टी20 में 1 शतक है।

