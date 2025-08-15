भारतीय वनडे इतिहास में स्वतंत्रता दिवस पर सिर्फ एक बार लगा है शतक, जानें कौन है वो शतकवीर

भारत को 35 ओवर में जीत के लिए 255 रन करा लक्ष्य दिया गया था। विराट कोहली के 99 गेंद पर नाबाद 114 और श्रेयस अय्यर के 41 गेंद पर 65 रन की मदद से भारत वे 32.3 ओवर में 256 रन बनाकर मैच जीत लिया। सचिन तेंदुलकर के बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक शतक विराट कोहली के नाम है। तेंदुलकर के नाम 100 शतक हैं। इसमें 51 टेस्ट और 49 वनडे शतक हैं। विराट कोहली ने 82 शतक लगाए हैं। कोहली के नाम वनडे में 51, टेस्ट 30 और टी20 में 1 शतक है।