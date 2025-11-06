Patrika LogoSwitch to English

Champions League: मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से हराया, फिल फोडेन ने दागे 2 गोल

मैच के असली सितारे फिल फोडेन रहे। इंग्लिश मिडफील्डर ने दो शानदार गोल दागे और अपनी टीम को जीत की राह पर बनाए रखा। उनके अलावा एर्लिंग हालैंड और सब्स्टीट्यूट रेयान चेर्की ने भी गोल किए, जबकि डॉर्टमुंड की ओर से एकमात्र गोल वाल्डेमर एंटोन ने किया।

भारत

image

Siddharth Rai

Nov 06, 2025

MAN Utd vs MAN City

मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से करारी शिकस्त दी। (Photo: X/ManCity)

Champions League: मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग में अपनी दावेदारी को और मजबूत कर लिया है। एतिहाद स्टेडियम में खेले गए मुकाबले में सिटी ने जर्मन क्लब बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से करारी शिकस्त दी। इस जीत के साथ पेप गार्डियोला की टीम ने लीग फेज स्टैंडिंग में चौथा स्थान हासिल कर लिया है और अब वह टॉप-3 टीमों, बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल और इंटर मिलान से महज 2 अंक पीछे है।

मैच के असली सितारे फिल फोडेन रहे। इंग्लिश मिडफील्डर ने दो शानदार गोल दागे और अपनी टीम को जीत की राह पर बनाए रखा। उनके अलावा एर्लिंग हालैंड और सब्स्टीट्यूट रेयान चेर्की ने भी गोल किए, जबकि डॉर्टमुंड की ओर से एकमात्र गोल वाल्डेमर एंटोन ने किया।

मैच का रोमांच: फोडेन ने बदला पासा, हालैंड ने दी बढ़त

मुकाबला शुरू हुआ और पहले 20 मिनट तक डॉर्टमुंड ने सिटी को कड़ी टक्कर दी। जर्मन टीम ने कॉम्पैक्ट डिफेंस और काउंटर अटैक से सिटी को रोके रखा। लेकिन 22वें मिनट में फिल फोडेन ने जादू दिखाया। बॉक्स के ठीक बाहर से उन्होंने एक परफेक्ट लो ड्राइव मारा, जो गोलकीपर ग्रेगोर कोबेल के हाथों से निकलकर नेट में समा गया।

इस गोल ने सिटी को आत्मविश्वास दिया और महज 7 मिनट बाद, यानी 29वें मिनट में एर्लिंग हालैंड ने अपना जलवा बिखेरा। जेरेमी डोकू के शानदार क्रॉस पर हालैंड ने बॉक्स के अंदर से पावरफुल शॉट लगाया और स्कोर 2-0 कर दिया। हाफ टाइम तक डॉर्टमुंड दबाव में थी। कोबेल को कई बार शानदार बचाव करने पड़े, लेकिन सिटी की गति, मूवमेंट और पासिंग की गुणवत्ता उनके सामने भारी पड़ रही थी।

दूसरा हाफ: फोडेन का दूसरा धमाका, फिर चेर्की की सील

दूसरे हाफ की शुरुआत में भी सिटी का दबदबा कायम रहा। 57वें मिनट में फिल फोडेन ने फिर गोल किया। इस बार उन्होंने बॉक्स के अंदर से एक शानदार फिनिश दिखाई और स्कोर 3-0 कर दिया। फोडेन की यह ब्रेस उन्हें मैन ऑफ द मैच बनाने के लिए काफी थी।

लेकिन डॉर्टमुंड ने हार नहीं मानी। 72वें मिनट में उन्हें मौका मिला—एक शॉर्ट फ्री किक के बाद वाल्डेमर एंटोन ने बॉक्स के बाहर से शानदार वॉली मारी और गोलकीपर एडर्सन को छकाते हुए स्कोर 3-1 कर दिया। अब मैच में 20 मिनट से कम बचे थे और डॉर्टमुंड ने जोरदार अटैक शुरू कर दिया।

करीम एडेयेमी दो बार गोल के बहुत करीब पहुंचे, लेकिन सिटी का डिफेंस और किस्मत ने उनका साथ दिया। आखिरकार स्टॉपेज टाइम (90+1) में सब्स्टीट्यूट रेयान चेर्की ने काउंटर अटैक पर गोल दागकर मैच का अंतिम स्कोर 4-1 कर दिया। जीत पक्की। सिटी की।

टॉप-3 से सिर्फ 2 अंक दूर मैनचेस्टर सिटी

इस जीत के साथ मैनचेस्टर सिटी ने चैंपियंस लीग लीग फेज में महत्वपूर्ण 3 अंक हासिल किए। अब वे चौथे स्थान पर हैं और बायर्न म्यूनिख, आर्सेनल और इंटर से सिर्फ 2 अंक पीछे हैं। नॉकआउट की सीधी एंट्री के लिए टॉप-8 में रहना जरूरी है, और सिटी इस दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रही है।

दूसरी ओर, बोरुसिया डॉर्टमुंड को इस सीजन की पहली चैंपियंस लीग हार का सामना करना पड़ा। अब वे इस महीने के आखिर में विलारियल की मेजबानी करेंगे, जहां उन्हें वापसी की जरूरत होगी। मैच के बाद डॉर्टमुंड के कोच निको कोवाक ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "हमने देखा है कि सिटी साफतौर पर बेहतर टीम है। हमने अच्छी शुरुआत की, लेकिन काफी मौके नहीं बना पाए और कुल मिलाकर बहुत पैसिव रहे। यह मुकाबला सिटी के खिलाफ था, लेकिन चार गोल खाना फिर भी थोड़ा ज्यादा है। आखिर में गोलों का अंतर भी मायने रख सकता है।"

Published on:

06 Nov 2025 11:31 am

Champions League: मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से हराया, फिल फोडेन ने दागे 2 गोल

