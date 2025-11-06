Champions League: मैनचेस्टर सिटी ने बोरुसिया डॉर्टमुंड को 4-1 से हराया, फिल फोडेन ने दागे 2 गोल

दूसरी ओर, बोरुसिया डॉर्टमुंड को इस सीजन की पहली चैंपियंस लीग हार का सामना करना पड़ा। अब वे इस महीने के आखिर में विलारियल की मेजबानी करेंगे, जहां उन्हें वापसी की जरूरत होगी। मैच के बाद डॉर्टमुंड के कोच निको कोवाक ने खुलकर बात की। उन्होंने कहा, "हमने देखा है कि सिटी साफतौर पर बेहतर टीम है। हमने अच्छी शुरुआत की, लेकिन काफी मौके नहीं बना पाए और कुल मिलाकर बहुत पैसिव रहे। यह मुकाबला सिटी के खिलाफ था, लेकिन चार गोल खाना फिर भी थोड़ा ज्यादा है। आखिर में गोलों का अंतर भी मायने रख सकता है।"