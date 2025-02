IND vs PAK Live Streaming, Champions Trophy 2025: अब भारत-पाकिस्तान में महामुकाबला, जानें कब और कहां देखे लाइव

IND vs PAK ODI: हेड टू हेड रिकॉर्ड भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 135 वनडे मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 135 वनडे मैच खेले गए हैं। इन मुकाबलों में पाकिस्तान का पलड़ा भारत पर भारी रहा है। पाकिस्तान ने भारत को 73 वनडे मैच में हराया है और उसे 57 मुकाबलों में शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि 5 वनडे मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका है।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में IND vs PAK मैच कब और कहां खेला जाएगा? IND vs PAK मैच दुबई स्थित दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 23 फरवरी को खेला जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में IND vs PAK मैच कितने बजे से शुरू होगा? IND vs PAK मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 2ः30 बजे से शुरू होगा।

चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में IND vs PAK मैच टीवी पर कहां देखें? IND vs PAK मैच टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में IND vs PAK मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में IND vs PAK मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार पर देख सकेंगे।