5 बार की IPL चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स के नाम जुड़ा शर्मनाक रिकॉर्ड, दुनिया में किसी भी टीम के साथ नहीं हुआ ऐसा

आईपीएल 2026 में शुक्रवार की शाम पांच बार की चैंपियन चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) और अपने पहले खिताब की तलाश में लगी पंजाब किंग्स के बीच एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेला गया। पंजाब ने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर सीएसके को 5 विकेट से हरा दिया। आईपीएल की मजबूत टीम मानी जाने वाली सीएसके के लिए पंजाब किंग्स सबसे बड़ा खतरा साबित हुई है। पंजाब ने एक बार फिर सीएसके के खिलाफ 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल किया है। यह पहला मौका नहीं है जब पंजाब ने सीएसके के खिलाफ 200 से ज्यादा रन के लक्ष्य को हासिल किया है। पंजाब ने पांचवीं बार 200 से अधिक रन का लक्ष्य हासिल करते हुए सीएसके को हराया है।