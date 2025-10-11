IPL Mini Auction 2026: बड़े बदलाव के लिए तैयार CSK, इस विस्फोटक बल्लेबाज समेत करोड़ों की कीमत वाले पांच खिलाड़ियों को करेगी रिलीज!

चेन्नई तीन भारतीय खिलाड़ी और दो विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करेगी। इसमें एक नाम दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का भी है। अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कह दिया है। इसके अलावा इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर ऑलराउंडर सैम करन को भी टीम रिलीज कर सकती है। करन ने आईपीएल 2025 में न तो बल्ले से कुछ खास कर पाये और न ही गेंद से। उन्होंने पांच मैचों में 22.80 की औसत से 114 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया था। वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने मात्र एक विकेट लिया था।