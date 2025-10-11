IPL Mini Auction 2026: बड़े बदलाव के लिए तैयार CSK, इस विस्फोटक बल्लेबाज समेत करोड़ों की कीमत वाले पांच खिलाड़ियों को करेगी रिलीज!

चेन्नई सुपर किंग्स मिनी ऑक्शन से पहले कई खिलाड़ियों को करेगा रिलीज (Photo - IPL Official Site)
CSK release players IPL Mini Auction 2026: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए पिछला सीजन कुछ खास नहीं रहा। टीम को 14 में से केवल 4 मुकाबले में जीत हासिल हुई और उसके ज़्यादातर स्टार खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। ऐसे में टीम मैनेजमेंट अब आईपीएल 2026 से पहले बड़े बदलाव की तैयारी कर रही है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आईपीएल 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 15 और 16 दिसम्बर को आयोजित किया जा सकता है। इससे पहले 15 नवंबर तक सभी 10 टीमों को अपने रिलीज और रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी करनी होगी। ऐसे में चेन्नई पांच स्टार खिलाड़ियों को रिलीज कर सकती है।
चेन्नई तीन भारतीय खिलाड़ी और दो विदेशी खिलाड़ियों को रिलीज करेगी। इसमें एक नाम दिग्गज स्पिनर रविचंद्रन अश्विन का भी है। अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट और आईपीएल को अलविदा कह दिया है। इसके अलावा इंग्लैंड के स्टार ऑलराउंडर ऑलराउंडर सैम करन को भी टीम रिलीज कर सकती है। करन ने आईपीएल 2025 में न तो बल्ले से कुछ खास कर पाये और न ही गेंद से। उन्होंने पांच मैचों में 22.80 की औसत से 114 रन बनाए थे। इस दौरान उन्होंने एक अर्धशतक भी लगाया था। वहीं गेंदबाजी करते हुए उन्होंने मात्र एक विकेट लिया था।
दीपक हुड्डा के लिए भी आईपीएल 2025 बेहद खराब रहा था। वे लगातार फ्लॉप रहे थे, जिसके चलते उन्हें सीजन से आधे से ज्यादा मैचों में प्लेइंग 11 में नहीं चुना गया। हुड्डा ने सात मैचों की पांच पारियों में 6.20 की खराब औसत से मात्र 31 रन बनाए थे। वहीं विजय शंकर के लिए यह सीजन मिला जुला रहा। शंकर ने छह मैचों की पांच पारियों में 39.33 की औसत से 118 रन बनाए थे। उन दोनों खिलाड़ियों को सीएसके रिलीज कर सकता है।
डेवोन कॉन्वे को फ्रेंचाईजी ने 6.25 करोड़ रुपये में खरीदा था। वे लंबे समय से सीएसके के सलामी बल्लेबाज हैं। पिछले कुछ सीजन में उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन आईपीएल 2025 उनके लिए अच्छा नहीं रहा। खराब फॉर्म के चलते उन्हें आधे से ज्यादा सीजन बैंच में बैठना पड़ा। कॉन्वे ने आईपीएल 2025 में छह मैचों में 26 की औसत से 156 रन बनाए थे। हालांकि इस दौरान उन्होंने दो अर्धशतक भी लगाए थे।
राहुल त्रिपाठी को चेन्नई ने 3.40 करोड़ रुपये में खरीदा था। लेकिन वे पूरे सीजन में कुछ खास नहीं कर पाये। राहुल ने पांच मैचों में 11 के खराब औसत से मात्र 55 रन बनाए थे। टीम मैनेजमेंट अब युवा खिलाड़ियों पर भरोसा जताना चाहती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्रेंचाइजी का इरादा स्क्वॉड को नए सिरे से बनाने का है ताकि टीम नई ऊर्जा के साथ अगले सीजन में वापसी कर सके।
