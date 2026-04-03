CSK vs PBKS Playing 11: क्या सरफराज खान को मिलेगी जगह? श्रेयस की चोट ने बढ़ाई पंजाब की चिंता, देखें दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग 11

पांच बार की चैंपियन के लिए आईपीएल 2025 बेहद निराशाजनक रहा था। यह टीम प्वाइंट्स टेबल में सबसे निचले पायदान पर रही थी। ऐसे में इस साल टीम ने एक नई शुरुआत का लक्ष्य रखा होगा। गुवाहाटी में चेन्नई सुपर किंग्स ने 30 मार्च को राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 8 विकेट से मुकाबला गंवाया था। 19.4 ओवर में सिर्फ 127 रन पर ऑलआउट होने के बाद, चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को सिर्फ 12.1 ओवर में ही आसानी से लक्ष्य हासिल करने दिया। इस दौरान उनके सिर्फ दो विकेट गिरे।