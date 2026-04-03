IPL 2026 Points Table: केकेआर पर बड़ी जीत के बाद भी टॉप -4 में नहीं पहुंचा हैदराबाद, यह टीम नंबर 1 पर, देखें अंकतालिका

पहले सीजन की चैम्पियन राजस्थान रॉयल्स (RR) अंकतालिका में पहले स्थान पर मौजूद है। राजस्थान ने अपने पहले मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को 48 गेंद रहते 8 विकेट से हराया था। जिसका उन्हें फायदा हुआ और उनका नेट रनरेट +4.171 हो गया है। दूसरे नंबर पर गत चैम्पियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) काबिज है। आरसीबी ने अपने पहले मैच में सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) को 6 विकेट से हराया था। इस बड़ी जीत के बाद आरसीबी का नेट रन रेट +2.907 है।