Cheteshwar Pujara Retirement: राहुल द्रविड़ के बाद टेस्‍ट क्रिकेट में भारत की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने अचानक क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्‍होंने अपने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट करियर में 7500 से ज्‍यादा रन बनाए थे, लेकिन लंबे समय से इस 37 वर्षीय क्रिकेटर को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसके बाद अब उन्‍होंने अचानक रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। कहा जा सकता है कि राहुल द्रविड़ के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत की एक और दीवार गिर गई है। पुजारा को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेले बहुत समय हो गया था।