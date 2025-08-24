Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

Cheteshwar Pujara Retire: 7500 से ज्‍यादा रन बनाने वाले इस भारतीय स्‍टार क्रिकेटर ने अचानक क्रिकेट हर फॉर्मेट से लिया संन्‍यास

Cheteshwar Pujara Retirement: टेस्‍ट क्रिकेट में दीवार के नाम से मशहूर चेतेश्वर पुजारा ने अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। उन्‍हें लंबे समय से भारतीय टीम में जगह नहीं मिल रही थी।

भारत

lokesh verma

Aug 24, 2025

Cheteshwar Pujara Retirement
भारतीय क्रिकेटर चेतेश्‍वर पुजारा। (फोटो सोर्स: IANS)

Cheteshwar Pujara Retirement: राहुल द्रविड़ के बाद टेस्‍ट क्रिकेट में भारत की दीवार कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा ने अचानक क्रिकेट के हर फॉर्मेट से संन्‍यास लेने का ऐलान कर दिया है। उन्‍होंने अपने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट करियर में 7500 से ज्‍यादा रन बनाए थे, लेकिन लंबे समय से इस 37 वर्षीय क्रिकेटर को नजरअंदाज किया जा रहा था, जिसके बाद अब उन्‍होंने अचानक रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। कहा जा सकता है कि राहुल द्रविड़ के बाद टेस्ट क्रिकेट में भारत की एक और दीवार गिर गई है। पुजारा को आखिरी इंटरनेशनल मैच खेले बहुत समय हो गया था।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Latest Cricket News

Published on:

24 Aug 2025 11:45 am

Hindi News / Sports / Cricket News / Cheteshwar Pujara Retire: 7500 से ज्‍यादा रन बनाने वाले इस भारतीय स्‍टार क्रिकेटर ने अचानक क्रिकेट हर फॉर्मेट से लिया संन्‍यास

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.