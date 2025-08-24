भारत की जर्सी में राष्ट्रगान… क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान करते समय भावुक हुए चेतेश्वर पुजारा

Cheteshwar Pujara got Emotional on Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज और टेस्ट क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के बाद दीवार के नाम से मशहूर चेतेश्वर पुजारा ने रविवार 24 अगस्त को अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 37 वर्षीय पुजारा ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को दी है। इसके साथ ही उन्होंने एक भावुक नोट भी लिखा है। पुजारा की ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। क्रिकेट फैंस उनके रिटायरमेंट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाए दे रहे हैं।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर चेतेश्वर पुजारा ने लिखा कि भारतीय जर्सी पहनना, राष्ट्रगान गाना और हर बार मैदान पर कदम रखते हुए अपनी पूरी कोशिश करना इसका असली मतलब शब्दों में बयां करना नामुमकिन है। लेकिन, जैसा कि कहते हैं कि हर अच्छी चीज का अंत होना ही होता है और अपार कृतज्ञता के साथ मैंने भारतीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया है। आप सभी के प्यार और समर्थन के लिए धन्यवाद।
पुजारा ने बीसीसीआई और सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन को भी अपने करियर के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद दिया है। उन्होंने देश-विदेश की उन सभी टीमों फ्रेंचाइजी को धन्यवाद दिया है, जिनके लिए वह खेले हैं। पुजारा ने अपने करियर के अहम भूमिका निभाने वाले कोचों और वर्षों साथ रहे साथी खिलाड़ियों, सहयोगी स्टाफ का भी धन्यवाद दिया। अंत में उन्होंने अपने माता-पिता, पत्नी और बेटी का भी शुक्रिया अदा किया है।
बता दें कि चेतेश्वर पुजारा टेस्ट क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजी की सबसे मजबूत कडि़यों में से एक रहे हैं। 2010 में अपने करियर का आगाज करने वाले पुजारा ने अपना आखिरी टेस्ट जून 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। पुजारा ने 103 टेस्ट मैचों की 176 पारियों में 43.60 की औसत से 19 शतक, जिसमें 3 दोहरे शतक भी शामिल हैं और 35 अर्धशतक बनाए। उन्होंने इस दौरान कुल 7,195 रन अपने नाम दर्ज किए। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 206 रन है।
आधुनिक क्रिकेट की दीवार माने जाने वाले पुजारा ने घरेलू मैदान पर खेलते हुए 3839 रन बनाए हैं। उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलना बेहद पसंद था, जिसके खिलाफ उन्होंने 2010 से 2023 तक 25 मैचों में 2074 रन बनाए। सबसे खास बात ये है कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही टेस्ट डेब्यू किया था और आखिरी मुकाबला भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही खेला था।
टेस्ट क्रिकेट में पिछले एक दशक में भारत को देश-विदेश में मिली तमाम बड़ी सफलताओं में उनका अहम योगदान रहा है। पिछले एक साल से पुजारा कमेंट्री के क्षेत्र में हाथ आजमा रहे हैं। इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई एंडरसन-तेंदुलकर ट्रॉफी में भी उन्हें कमेंट्री करते देखा गया था।