भारत की जर्सी में राष्ट्रगान… क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान करते समय भावुक हुए चेतेश्वर पुजारा

Cheteshwar Pujara got Emotional on Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज और टेस्‍ट क्रिकेट में राहुल द्रविड़ के बाद दीवार के नाम से मशहूर चेतेश्वर पुजारा ने रविवार 24 अगस्‍त को अचानक क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। 37 वर्षीय पुजारा ने खुद इस बात की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से फैंस को दी है। इसके साथ ही उन्‍होंने एक भावुक नोट भी लिखा है। पुजारा की ये पोस्‍ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। क्रिकेट फैंस उनके रिटायरमेंट पर अपनी-अपनी प्रतिक्रियाए दे रहे हैं।