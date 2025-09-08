क्रिस गेल का बड़ा खुलासा, IPL की इस टीम ने की बेइज्जती, कुंबले के सामने रोने लगे और सीजन के बीच में छोड़कर चले गए

गेल ने उस समय के पंजाब किंग्स के कोच अनिल कुंबले के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मैंने अनिल कुंबले से बात की थी, और मुझे हैरानी हुई कि फ्रेंचाइजी को इस तरह मैनेज किया जा रहा था। उस समय मैंने फैसला किया कि मेरे लिए पैसा नहीं, बल्कि मेरी मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है।” गेल ने कुंबले से अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा, “मैंने उनसे साफ कहा कि अब मेरे लिए और सहना मुश्किल है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैं चाहता था कि अब मैं इसे छोड़ दूं।” गेल ने यह भी खुलासा किया कि इस बातचीत के दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, “मैं बहुत दुखी था। मैं अनिल से भी खुश नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्रेंचाइजी कैसे चल रही है।”