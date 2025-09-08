Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

क्रिस गेल का बड़ा खुलासा, IPL की इस टीम ने की बेइज्जती, कुंबले के सामने रोने लगे और सीजन के बीच में छोड़कर चले गए

गेल ने कहा कि मैंने अनिल कुंबले से भी बात की थी और फिर मुझे काफी हैरानी हुई ये जानकार की फ्रेंचाइज को कैसे मैनेज किया जा रहा है। उस दौरान मुझे लगा कि मेरे लिए पैसे नहीं बल्कि बल्कि मेरी मेंटल हेल्थ जरूरी है।

भारत

Siddharth Rai

Sep 08, 2025

वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर क्रिस गेल (Photo - IPL Official Site)

Chris gayle, Indian Premier League: वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर और टी20 क्रिकेट के 'यूनिवर्स बॉस' के नाम से मशहूर क्रिस गेल ने हाल ही में एक सनसनीखेज खुलासा किया है, जिसने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। गेल ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स (PBKS) पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बताया कि साल 2021 के आईपीएल सीजन के दौरान फ्रेंचाइजी ने उनका अपमान किया, जिसके चलते वह पहली बार डिप्रेशन का शिकार हुए। इस दौरान उन्होंने अपनी मेंटल हेल्थ को प्राथमिकता देते हुए टूर्नामेंट को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया।

पंजाब किंग्स के साथ गेल का सफर

क्रिस गेल ने पंजाब किंग्स के साथ 2018 से 2021 तक चार सीजन तक खेला। इस दौरान उन्होंने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से कई मैचों में फ्रेंचाइजी को जीत दिलाई। हालांकि, 2021 का सीजन उनके लिए बेहद निराशाजनक रहा। यह सीजन 9 अप्रैल को शुरू हुआ था, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे 4 मई को निलंबित कर दिया गया। बाद में 19 सितंबर से टूर्नामेंट फिर से शुरू हुआ, लेकिन गेल को ज्यादा मौके नहीं मिले। आखिरकार, 'बबल फटीग' का हवाला देते हुए गेल ने सीजन के बाकी मैचों से अपना नाम वापस ले लिया।

शुभांकर मिश्रा को दिए इंटरव्यू में खुलासा

हाल ही में पत्रकार शुभांकर मिश्रा के साथ एक पॉडकास्ट में गेल ने अपने दिल का दर्द बयां किया। उन्होंने कहा, "मेरा आईपीएल करियर अचानक खत्म हो गया, और यह पंजाब किंग्स के साथ था। फ्रेंचाइजी ने मेरा अपमान किया। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे साथ सही व्यवहार नहीं किया जा रहा है। मैंने इस फ्रेंचाइजी के लिए इतना कुछ किया, लेकिन आखिर में मुझे एक सीनियर खिलाड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक बच्चे की तरह ट्रीट किया गया। उस दौरान मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार ऐसा लगा कि मैं डिप्रेशन का शिकार हो रहा हूं।" गेल ने आगे बताया, "जब लोग डिप्रेशन की बात करते हैं, तो मैं इसे थोड़ा-बहुत समझ सकता हूं। उस समय मेरी मानसिक स्थिति ऐसी थी कि मैं पूरी तरह टूट चुका था।"

अनिल कुंबले से बात और निराशा

गेल ने उस समय के पंजाब किंग्स के कोच अनिल कुंबले के साथ अपनी बातचीत का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "मैंने अनिल कुंबले से बात की थी, और मुझे हैरानी हुई कि फ्रेंचाइजी को इस तरह मैनेज किया जा रहा था। उस समय मैंने फैसला किया कि मेरे लिए पैसा नहीं, बल्कि मेरी मेंटल हेल्थ ज्यादा जरूरी है।” गेल ने कुंबले से अपनी बातचीत को याद करते हुए कहा, “मैंने उनसे साफ कहा कि अब मेरे लिए और सहना मुश्किल है। मैं अंदर से पूरी तरह टूट चुका था। मैं चाहता था कि अब मैं इसे छोड़ दूं।” गेल ने यह भी खुलासा किया कि इस बातचीत के दौरान उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, “मैं बहुत दुखी था। मैं अनिल से भी खुश नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फ्रेंचाइजी कैसे चल रही है।”

केएल राहुल का आखिरी मैसेज और विदाई

उस समय पंजाब किंग्स के कप्तान केएल राहुल थे। गेल ने बताया कि जब उन्होंने जाने का फैसला किया, तो राहुल ने उन्हें रोकने की कोशिश की। गेल ने कहा, “केएल राहुल ने मुझसे कहा, क्रिस, रुक जाओ, तुम अगला मैच खेलोगे।’ मैंने उनसे कहा, ‘भाई, थैंक्यू।’ मैंने ऑल द बेस्ट बोला, अपना बैग पैक किया और वहां से चला गया।”

पंजाब किंग्स के लिए क्रिस गेल का रिकॉर्ड

बता दें कि साल 2018 सीजन में पंजाब किंग्स के लिए गेल ने 11 मैचों में 368 रन बनाए थे। इसमें उन्होंने तीन अर्धशतक और एक शतक शामिल था। इसके बाद अगले सीजन में उन्होंने 13 पारी में 490 रन बनाए। 2020 सीजन में उन्होंने 7 मैचों में 288 रन ठोके और साल 2021 में उन्होंने 10 पारी में सिर्फ 193 रन बनाए थे।

खबर शेयर करें:

Published on:

08 Sept 2025 12:51 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / क्रिस गेल का बड़ा खुलासा, IPL की इस टीम ने की बेइज्जती, कुंबले के सामने रोने लगे और सीजन के बीच में छोड़कर चले गए

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.