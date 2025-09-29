Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

अचानक इस दिग्गज गेंदबाज ने लिया संन्यास, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में लगी थी चोट

Chris Woakes Retirement: इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने 62 टेस्ट, 122 वनडे और 33 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने फर्स्ट क्लास में 628 विकेट हासिल किए हैं।

2 min read

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Sep 29, 2025

Chris Woakes comes out to bat with injured shoulder, using just one arm.

पांचवें टेस्ट में चोट के बावजूद बल्लेबाजी के लिए जाते हुए क्रिस वोक्स (Photo source: X@/ICC)

28 सितंबर को खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के खिताबी मुकाबले में रोमांचक मुकाबले को अभी फैंस भूले भी नहीं थे कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई सीरीज में सभी 5 मैच खेले थे और आखिरी टेस्ट की पहली पारी में चोटिल हो गए थे। उस टेस्ट में वॉक्स शोल्डर डिसलोकेट होने के बावजूद मैदान पर उतरे और इंग्लैंड की हार के बाद भी फैंस का दिल जीता।

वॉक्स के अचानक संन्यास की खबर ने फैंस को मायूस कर दिया है। इस क्रिकेटर ने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई आखिरी सीरीज में जोश और जज्बे का शानदार उदाहरण दिया था। क्रिस वॉक्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पांचों मैच खेले और 9 पारियों में 181 ओवर फेंकने के बाद चोटिल होकर मैदान से बाहर गए। आखिरी टेस्ट के पांचवें दिन जब इंग्लैंड हार के कगार पर खड़ी थी, तब वह डिसलोकेट कंधे के साथ एक हाथ से बैट पकड़कर बल्लेबाजी करने आए। इस मुकाबले में भले ही टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली लेकिन दुनिया ने उस दिन क्रिस वॉक्स के जज्बे को सलाम किया।

वॉक्स ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में 62 टेस्ट मैच खेले और 192 विकेट हासिल किए। 122 वनडे में उन्होंने 173 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड के लिए इस तेज गेंदबाज ने 33 मैच खेले और सिर्फ 31 विकेट चटकाए। उन्होंने 2011 में व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए डेब्यू कर लिया था। साल 2023 के बाद से उन्होंने कोई भी अंतरराष्ट्रीय टी20 या वनडे मैच नहीं खेला था।

इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका

एशेज सीरीज से पहले क्रिस वॉक्स का संन्यास लेना इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका है। भारत के खिलाफ उन्होंने साबित किया था कि वह लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर भी फेंके थे। अब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उनके जैसे एक गेंदबाज की तलाश करेगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Cricket News

Updated on:

29 Sept 2025 05:16 pm

Published on:

29 Sept 2025 04:58 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / अचानक इस दिग्गज गेंदबाज ने लिया संन्यास, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में लगी थी चोट

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

भारत के एशिया कप चैंपियन बनते ही जसप्रीत बुमराह का बड़ा फैसला, तीसरी नई टीम से जुड़ने का किया ऐलान

jasprit bumrah
क्रिकेट

Asia Cup 2025: मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर पाकिस्तानी कप्तान ने दिया बयान, कहा – तो क्या करेंगे…

Pakistan Captain warns Team India
क्रिकेट

पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेने पर भारत को किया सपोर्ट

Team India
क्रिकेट

इस खिलाड़ी ने कराया पाकिस्तान का बंटाधार, ‘रन मशीन गेंदबाज’ बताकर वसीम अकरम ने निकाली भड़ास

Wasim Akram angry on Haris Rauf
क्रिकेट

Asia Cup 2025: गिल- सूर्य फ्लॉप, इन भारतीय बल्लेबाजों ने बनाए सबसे ज्यादा रन, टॉप 10 में तीन भारतीय

क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.