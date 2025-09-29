अचानक इस दिग्गज गेंदबाज ने लिया संन्यास, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में लगी थी चोट

वॉक्स के अचानक संन्यास की खबर ने फैंस को मायूस कर दिया है। इस क्रिकेटर ने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई आखिरी सीरीज में जोश और जज्बे का शानदार उदाहरण दिया था। क्रिस वॉक्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पांचों मैच खेले और 9 पारियों में 181 ओवर फेंकने के बाद चोटिल होकर मैदान से बाहर गए। आखिरी टेस्ट के पांचवें दिन जब इंग्लैंड हार के कगार पर खड़ी थी, तब वह डिसलोकेट कंधे के साथ एक हाथ से बैट पकड़कर बल्लेबाजी करने आए। इस मुकाबले में भले ही टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली लेकिन दुनिया ने उस दिन क्रिस वॉक्स के जज्बे को सलाम किया।