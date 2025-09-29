अचानक इस दिग्गज गेंदबाज ने लिया संन्यास, भारत बनाम इंग्लैंड सीरीज में लगी थी चोट

पांचवें टेस्ट में चोट के बावजूद बल्लेबाजी के लिए जाते हुए क्रिस वोक्स (Photo source: X@/ICC)
28 सितंबर को खेले गए भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप के खिताबी मुकाबले में रोमांचक मुकाबले को अभी फैंस भूले भी नहीं थे कि इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने संन्यास का ऐलान कर दिया। उन्होंने भारत और इंग्लैंड के बीच खेली गई सीरीज में सभी 5 मैच खेले थे और आखिरी टेस्ट की पहली पारी में चोटिल हो गए थे। उस टेस्ट में वॉक्स शोल्डर डिसलोकेट होने के बावजूद मैदान पर उतरे और इंग्लैंड की हार के बाद भी फैंस का दिल जीता।
वॉक्स के अचानक संन्यास की खबर ने फैंस को मायूस कर दिया है। इस क्रिकेटर ने भारत और इंग्लैंड के खिलाफ खेली गई आखिरी सीरीज में जोश और जज्बे का शानदार उदाहरण दिया था। क्रिस वॉक्स ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज के पांचों मैच खेले और 9 पारियों में 181 ओवर फेंकने के बाद चोटिल होकर मैदान से बाहर गए। आखिरी टेस्ट के पांचवें दिन जब इंग्लैंड हार के कगार पर खड़ी थी, तब वह डिसलोकेट कंधे के साथ एक हाथ से बैट पकड़कर बल्लेबाजी करने आए। इस मुकाबले में भले ही टीम इंडिया ने जीत हासिल कर ली लेकिन दुनिया ने उस दिन क्रिस वॉक्स के जज्बे को सलाम किया।
वॉक्स ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया था। उन्होंने अपने करियर में 62 टेस्ट मैच खेले और 192 विकेट हासिल किए। 122 वनडे में उन्होंने 173 विकेट हासिल किए। इंग्लैंड के लिए इस तेज गेंदबाज ने 33 मैच खेले और सिर्फ 31 विकेट चटकाए। उन्होंने 2011 में व्हाइट बॉल क्रिकेट में इंग्लैंड के लिए डेब्यू कर लिया था। साल 2023 के बाद से उन्होंने कोई भी अंतरराष्ट्रीय टी20 या वनडे मैच नहीं खेला था।
एशेज सीरीज से पहले क्रिस वॉक्स का संन्यास लेना इंग्लैंड के लिए बड़ा झटका है। भारत के खिलाफ उन्होंने साबित किया था कि वह लगातार गेंदबाजी कर सकते हैं। उन्होंने इंग्लैंड के लिए सीरीज में सबसे ज्यादा ओवर भी फेंके थे। अब इंग्लैंड की टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले उनके जैसे एक गेंदबाज की तलाश करेगी।
