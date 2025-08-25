बेजोड़ तकनीक और अटूट धैर्य… सीएम भूपेंद्र पटेल बोले- चेतेश्वर पुजारा की क्रिकेट यात्रा अद्भुत रही

पुजारा ने स्पष्ट किया है कि भले ही वह क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन क्रिकेट से जुड़े रहेंगे। इसके साथ ही उन्होंने भारत की युवा टीम की सराहना करते हुए भविष्य में शानदार प्रदर्शन जारी रखने की उम्मीद जताई है। चेतेश्वर पुजारा ने अक्टूबर 2010 में अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने 103 टेस्ट मुकाबलों की 176 पारियों में 43.60 की औसत के साथ 7,195 रन बनाए। इस दौरान उनकी पारी में 19 शतक और 35 अर्धशतक शामिल रहे। पुजारा ने भारत की ओर से पांच वनडे मैच भी खेले, जिसमें 51 रन बनाए।