टी20 वर्ल्ड कप जीत के बाद सिंगापुर में कोच गौतम गंभीर, परिवार के साथ बिता रहे क्वालिटी टाइम बिता रहे

Gautam Gambhir, Indian premier league: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) शुरू होने जा रहा है और अब अगले दो महीने तक भारत कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेलेगा। ऐसे में टीम इंडिया के हेड कोच परिवार के साथ छुट्टी मनाने सिंगापुर गए हुए हैं। टी20 वर्ल्ड सीप 2026 का खिताब जीतने के बाद गंभीर परिवार के साथ छुट्टी का लुत्फ उठा रहे हैं। फिलहाल गौतम गंभीर पत्नी नताशा और दो बेटियों, आजीन और अनाइजा के साथ सिंगापुर में क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं।