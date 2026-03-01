IPL 2026: पहली बार आईपीएल में सभी 10 कप्तान भारतीय, इनमें से चार कर चुके हैं टीम इंडिया की कप्तानी

पराग लंबे समय से आरआर के लिए एक प्रोजेक्ट रहे हैं, जो एक कमाल के लड़के से एक नए दौर का चेहरा बने हैं। पिछले सीज़न में संजू सैमसन की गैरमौजूदगी में उन्हें कप्तान के तौर पर आज़माया गया था, और अब वे फुल-टाइम कप्तानी संभाल रहे हैं। पराग ने आठ मैचों में आरआर को लीड किया, और 393 रन बनाए, और उनके दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी रहे। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक इत्तेफ़ाक था: एक भूलने वाला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, जहाँ वह किसी भी इनिंग्स में 15 रन से ज़्यादा नहीं बना पाए। उसके बाद उनकी एकमात्र खास पारी इंडिया ए के लिए नामीबिया के ख़िलाफ़ 39 गेंदों में 69 रन की थी। 24 साल की उम्र में, पराग अभी भी ज़्यादातर लोगों से ज़्यादा अच्छा खेलते हैं, और आरआर उम्मीद करेगी कि वह अपना टच फिर से पा लें।