शेन वार्न का मास्टरस्ट्रोक, IPL कॉन्ट्रैक्ट में जोड़ा था ऐसा क्लौज, परिवार को इस वजह से मिलेंगे 450 करोड़ से ज्यादा रुपये

शेन वॉर्न ने एक बार 'द हेराल्ड सन' को दिए इंटरव्यू में खुलासा किया था, 'मेरे डील का हिस्सा यह था कि उन्होंने मुझसे कप्तान, कोच बनने और अपनी मर्जी से एक क्रिकेट टीम चलाने के लिए कहा। यह एक 'वन-स्टॉप शॉप' था।' वॉर्न ने फ्रेंचाइजी के साथ चार सीजन बिताए। इस हिसाब से उनकी राजस्थान रॉयल्स में 3 प्रतिशत की हिस्सेदारी हो गई। अब जब टीम 1.63 बिलियन अमेरिकी डॉलर में बेची गई है, तो वॉर्न की हिस्सेदारी का रकम तकरीबन 450-460 करोड़ रुपये हो गया है।