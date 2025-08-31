Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

CPL 2025: एलेक्स हेल्स की तूफानी पारी, त्रिनबागो ने गुयाना को 6 विकेट से हराया

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने अकेले दम टीम को मैच में बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अन्य गेंदबाजों का सहयोग न मिल पाने की वजह से उनका प्रयास असफल रहा। ताहिर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए।

भारत

Siddharth Rai

Aug 31, 2025

एलेक्स हेल्स की तूफानी पारी से त्रिनबागो ने गुयाना को हराया (Photo Credit-@TKRiders X)

Guyana Amazon Warriors vs Trinbago Knight Riders, CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग का 17वां मैच रविवार को ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में गुयाना अमेजन वॉरियर्स और त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच खेला गया। एलेक्स हेल्स की तूफानी पारी के दम पर त्रिनबागो ने 6 विकेट से मैच जीत लिया।

एलेक्स हेल्स का बल्ला लीग में अब तक शांत रहा था, लेकिन इस मैच में उन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाते हुए टीम को जीत दिला दी। पारी की शुरुआत करते हुए हेल्स ने 43 गेंद पर 7 छक्के और 3 चौके लगाते हुए 74 रन बनाए। उन्हें साथी सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो का भी सहयोग मिला। मुनरो ने 30 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौके की मदद से 52 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 10.3 ओवर में 116 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत त्रिनबागो ने 17.2 ओवर में 4 विकेट पर 169 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। पोलार्ड 12 और आंद्रे रसेल 27 रन बनाकर नाबाद रहे।

गुयाना अमेजन वॉरियर्स के कप्तान इमरान ताहिर ने अकेले दम टीम को मैच में बनाए रखने की पूरी कोशिश की, लेकिन अन्य गेंदबाजों का सहयोग न मिल पाने की वजह से उनका प्रयास असफल रहा। ताहिर ने 4 ओवर में 27 रन देकर 4 विकेट लिए।

इससे पहले टॉस जीतने के बाद त्रिनबागो ने बल्लेबाजी के लिए गुयाना को मौका दिया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुयाना 9 विकेट के नुकसान पर 163 रन बना सकी थी। शाई होप ने सर्वाधिक 39 रन बनाए थे। त्रिनबागो के लिए अकिल होसेन ने तीन, टेरेंस हाइंड्स ने दो आमिर, रसेल, और सुनील नरेन ने 1-1 विकेट लिए।

लगातार चौथी जीत के साथ त्रिनबागो नाइट राइडर्स अंक तालिका में पहले स्थान पर चली गई है। त्रिनबागो 6 मैचों में 5 जीत के साथ 10 अंक लेकर पहले स्थान पर है। गुयाना अमेजन वॉरियर्स 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार के साथ 4 अंक लेकर चौथे स्थान पर है। सेंट लुसिया दूसरे, एंटीगुआ तीसरे, सेंट किट्स पांचवें और बारबडोस रॉयल्स छठे स्थान पर है।

खबर शेयर करें:

Published on:

31 Aug 2025 09:30 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CPL 2025: एलेक्स हेल्स की तूफानी पारी, त्रिनबागो ने गुयाना को 6 विकेट से हराया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.