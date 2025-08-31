CPL 2025: एलेक्स हेल्स की तूफानी पारी, त्रिनबागो ने गुयाना को 6 विकेट से हराया

एलेक्स हेल्स का बल्ला लीग में अब तक शांत रहा था, लेकिन इस मैच में उन्होंने तूफानी अर्धशतक लगाते हुए टीम को जीत दिला दी। पारी की शुरुआत करते हुए हेल्स ने 43 गेंद पर 7 छक्के और 3 चौके लगाते हुए 74 रन बनाए। उन्हें साथी सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो का भी सहयोग मिला। मुनरो ने 30 गेंद पर 3 छक्के और 6 चौके की मदद से 52 रन बनाए। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 10.3 ओवर में 116 रन की साझेदारी हुई। इस साझेदारी की बदौलत त्रिनबागो ने 17.2 ओवर में 4 विकेट पर 169 रन बनाकर मैच 6 विकेट से जीत लिया। पोलार्ड 12 और आंद्रे रसेल 27 रन बनाकर नाबाद रहे।