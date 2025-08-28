Patrika LogoSwitch to English

CPL 2025: मोहम्मद आमिर की घातक गेंदबाजी, त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने एंटिगुआ को हराया

मोहम्मद आमिर की खतरनाक गेंदबाजी की मदद से त्रिनबागो ने फॉल्कंस को आठ विकेट से हराया। अमीर ने 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। जीत के साथ त्रिनबागो दूसरे नंबर पर चली गई है। त्रिनबागो के 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक हैं।

भारत

Siddharth Rai

Aug 28, 2025

मोहम्मद आमिर की खतरनाक गेंदबाजी की मदद से त्रिनबागो ने फॉल्कंस को आठ विकेट से हराया (Photo Credit-@TKRiders X)

Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders, CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग 2025 का 14वां मैच गुरुवार को एंटिगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस और त्रिनबागो नाइट राइडर्स के बीच ब्रायन लारा क्रिकेट अकादमी में खेला गया। मोहम्मद आमिर की घातक गेंदबाजी के दम पर त्रिनबागो ने एंटिगुआ पर आसान जीत दर्ज की।

त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया था। कप्तान निकोलस पूरन के इस फैसले को बाएं हाथ के तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने सही साबित कर दिखाया। आमिर ने खतरनाक गेंदबाजी की और 4 ओवर में 23 रन देकर 3 विकेट लिए। उनकी इस घातक गेंदबाजी की वजह से एंटिगुआ 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 146 रन ही बना सकी। आमिर को अकिल होसेन और आंद्रे रसेल का अच्छा साथ मिला। होसेन ने 4 ओवर में 25 रन देकर 2 विकेट और रसेल ने 4 ओवर में 23 रन देकर 2 विकेट लिए।

एंटिगुआ के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू ने 31 गेंद पर 40, कप्तान इमाद वसीम ने 25 गेंद पर नाबाद 37 और उसामा मीर ने 26 गेंद पर 34 रन बनाए। 147 रन का लक्ष्य हासिल करने में त्रिनबागो नाइट राइडर्स को कोई परेशानी नहीं हुई। टीम ने 18.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया। सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 46 गेंद पर 6 चौके की मदद से नाबाद 55 रन बनाए और केसी कार्टी ने 45 गेंद पर 60 रन की पारी खेली। कप्तान निकोलस पूरन 11 गेंद पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलिन मुनरो 9 रन बनाकर आउट हुए।

एंटिगुआ के लिए जायडन सिल्स और शाकिब अल हसन ने 1-1 विकेट लिए। आमिर को उनकी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया। हार के बावजूद एंटिगुआ अंक तालिका में पहले नंबर पर है। एंटिगुआ के 7 मैचों में 3 जीत और 3 हार के साथ 7 अंक हैं। वहीं, जीत के साथ त्रिनबागो दूसरे नंबर पर चली गई है। त्रिनबागो के 4 मैचों में 3 जीत के साथ 6 अंक हैं।

28 Aug 2025 09:22 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CPL 2025: मोहम्मद आमिर की घातक गेंदबाजी, त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने एंटिगुआ को हराया

