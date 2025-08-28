CPL 2025: मोहम्मद आमिर की घातक गेंदबाजी, त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने एंटिगुआ को हराया

एंटिगुआ के लिए विकेटकीपर बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू ने 31 गेंद पर 40, कप्तान इमाद वसीम ने 25 गेंद पर नाबाद 37 और उसामा मीर ने 26 गेंद पर 34 रन बनाए। 147 रन का लक्ष्य हासिल करने में त्रिनबागो नाइट राइडर्स को कोई परेशानी नहीं हुई। टीम ने 18.4 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 152 रन बनाकर मैच 8 विकेट से जीत लिया। सलामी बल्लेबाज एलेक्स हेल्स ने 46 गेंद पर 6 चौके की मदद से नाबाद 55 रन बनाए और केसी कार्टी ने 45 गेंद पर 60 रन की पारी खेली। कप्तान निकोलस पूरन 11 गेंद पर 23 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलिन मुनरो 9 रन बनाकर आउट हुए।