CPL 2025: ओबेड मैककॉय ने झटके 4 विकेट, एंटिगुआ से हारा त्रिनबागो नाइट राइडर्स

त्रिनबागो के लिए 168 रन का लक्ष्य पारी की शुरुआत में मुश्किल नहीं लग रहा था। सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने 18 गेंद पर 44 रन की पारी खेल शुरुआत भी अच्छी दिलाई। लेकिन, बीच के ओवरों में टॉप ऑर्डर के अन्य बल्लेबाजों की असफलता और धीमे स्ट्राइक रेट ने टीम के लिए लक्ष्य को मुश्किल बना दिया। इस वजह से किरोन पोलार्ड की छठे नंबर पर आकर 28 गेंद पर खेली 43 रन की नाबाद पारी भी बेकार चली गई। त्रिनबागो 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी।