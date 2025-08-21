Patrika LogoSwitch to English

CPL 2025: ओबेड मैककॉय ने झटके 4 विकेट, एंटिगुआ से हारा त्रिनबागो नाइट राइडर्स

एंटिगुआ की तरफ से कप्तान इमाद वसीम ने 27 गेंद पर 2 छक्के और 1 चौका लगाते हुए नाबाद 39 रन की पारी खेली। वहीं, फेबियन एलेन ने 20 गेंद पर 3 छक्के और 3 चौके लगाते हुए 45 रन बनाए। विकेटकीपर बल्लेबाज ज्वेल एंड्रयू ने 22 रन बनाए। त्रिनबागो के लिए नाथन एडवर्ड और ओसामा तारिक ने 2-2 जबकि अकिल हुसैन और मोहम्मद आमिर ने 1-1 विकेट लिए।

भारत

Siddharth Rai

Aug 21, 2025

एंटिगुआ और बरबुडा फॉल्कंस ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 8 रन से हराया (Photo - CPL 2025)

Antigua and Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders, CPL 2025: कैरेबियन प्रीमियर लीग के सातवें मैच में एंटिगुआ और बरबुडा फॉल्कंस ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 8 रन से हरा दिया। एंटिगुआ की जीत में बाएं हाथ के तेज गेंदबाज ओबेड मैककॉय ने 4 विकेट लेकर अहम भूमिका निभाई। सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में गुरुवार को खेले गए मुकाबले में त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी थी। एंटिगुआ और बरबुडा फॉल्कंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 167 रन बनाए।

त्रिनबागो के लिए 168 रन का लक्ष्य पारी की शुरुआत में मुश्किल नहीं लग रहा था। सलामी बल्लेबाज कोलिन मुनरो ने 18 गेंद पर 44 रन की पारी खेल शुरुआत भी अच्छी दिलाई। लेकिन, बीच के ओवरों में टॉप ऑर्डर के अन्य बल्लेबाजों की असफलता और धीमे स्ट्राइक रेट ने टीम के लिए लक्ष्य को मुश्किल बना दिया। इस वजह से किरोन पोलार्ड की छठे नंबर पर आकर 28 गेंद पर खेली 43 रन की नाबाद पारी भी बेकार चली गई। त्रिनबागो 20 ओवर में 6 विकेट पर 159 रन ही बना सकी।

एंटिगुआ के लिए ओबेड मैककॉय ने शानदार गेंदबाजी की। बाएं हाथ के इस तेज गेंदबाज ने 4 ओवर में 39 रन देकर 4 विकेट झटके। रखिम कॉर्नवॉल और शाकिब अल हसन ने 1-1 विकेट लिए। ओबेड मैककॉय को मैच का श्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित किया गया।

21 Aug 2025 09:36 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CPL 2025: ओबेड मैककॉय ने झटके 4 विकेट, एंटिगुआ से हारा त्रिनबागो नाइट राइडर्स

