CPL 2025: सेंट किट्स ने एंटिगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस को 6 विकेट से हराया, करिमा गोरे ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

सेंट किट्स की तरफ से वकार सलामखिल ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। फजलहक फारूखी, नसीम शाह ने 2-2 विकेट लिए। काइल मायर्स और कप्तान जेसन होल्डर ने 1-1 विकेट लिए। 122 रन के मामूली लक्ष्य को हासिल करने उतरी सेंट किट्स की शुरुआत अच्छी रही।

भारत

Siddharth Rai

Aug 15, 2025

सेंट किट्स ने एंटिगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस को 6 विकेट से हराया (Photo Credit-@sknpatriots X)

सीपीएल 2025 का पहला मुकाबला वर्नर पार्क में सेंट किट्स और एंटिगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस के बीच खेला गया। सेंट किट्स ने एंटिगुआ को 6 विकेट से हरा दिया। सेंट किट्स ने टॉस जीतकर एंटिगुआ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। एंटिगुआ की बल्लेबाजी बेहद साधारण रही। पूरी टीम 17.1 ओवर में 121 रन पर सिमट गई। करिमा गोरे एकमात्र बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 34 गेंद पर 8 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 61 रन की पारी खेली। फेबियन एलेन ने 12, शाकिब अल हसन और कप्तान इमाद वसीम ने 11-11 रन बनाए। ओबेड मैकॉए ने 6 गेंद पर नाबाद 10 रन बनाए।

सेंट किट्स की तरफ से वकार सलामखिल ने घातक गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 22 रन देकर 4 विकेट लिए। फजलहक फारूखी, नसीम शाह ने 2-2 विकेट लिए। काइल मायर्स और कप्तान जेसन होल्डर ने 1-1 विकेट लिए। 122 रन के मामूली लक्ष्य को हासिल करने उतरी सेंट किट्स की शुरुआत अच्छी रही।

एविन लुईस और आंद्रे फ्लेचर ने पहले विकेट के लिए 3.4 ओवर में 36 रन बनाकर टीम को तेज और मजबूत शुरुआत दी। लुईस 25, फ्लेचर 19 रन बनाकर आउट हुए। काइल मायर्स ने 15 रन बनाए। एलिक अथांजे ने 28 गेंद पर नाबाद 37 रन और कप्तान जेसन होल्डर ने नाबाद 18 रन बनाए। दोनों के बीच 49 रन की साझेदारी हुई, जिसकी बदौलत सेंट किट्स ने 15 ओवर में 4 विकेट पर 125 रन बनाकर मैच छह विकेट से जीता।

बल्लेबाजी की तरह एंटिगुआ की गेंदबाजी भी प्रभावी नहीं रही। कप्तान इमाद वसीम किफायती रहे। उन्होंने 3 ओवर में मात्र 16 रन दिए। लेकिन, विकेट लेने में सफल नहीं रहे। रखिम कॉर्नवॉल ने 3 ओवर में 19 रन देकर 2 विकेट लिए। गजनाफर और मैकॉए को 1-1 विकेट मिला। वकार सलामखिल प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

Published on:

15 Aug 2025 09:53 am

CPL 2025: सेंट किट्स ने एंटिगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस को 6 विकेट से हराया, करिमा गोरे ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

