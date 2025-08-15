CPL 2025: सेंट किट्स ने एंटिगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस को 6 विकेट से हराया, करिमा गोरे ने जड़ा तूफानी अर्धशतक

सीपीएल 2025 का पहला मुकाबला वर्नर पार्क में सेंट किट्स और एंटिगुआ एंड बरबुडा फॉल्कंस के बीच खेला गया। सेंट किट्स ने एंटिगुआ को 6 विकेट से हरा दिया। सेंट किट्स ने टॉस जीतकर एंटिगुआ को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। एंटिगुआ की बल्लेबाजी बेहद साधारण रही। पूरी टीम 17.1 ओवर में 121 रन पर सिमट गई। करिमा गोरे एकमात्र बल्लेबाज रहे, जिन्होंने 34 गेंद पर 8 चौके और 2 छक्के लगाते हुए 61 रन की पारी खेली। फेबियन एलेन ने 12, शाकिब अल हसन और कप्तान इमाद वसीम ने 11-11 रन बनाए। ओबेड मैकॉए ने 6 गेंद पर नाबाद 10 रन बनाए।