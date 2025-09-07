CPL 2025 : वॉरियर्स ने नाइट राइडर्स को तीन विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदों को रखा ज़िंदा

गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग-2025 (सीपीएल) के 23वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की। छह में से चार मुकाबले जीतकर गुयाना अमेजन वॉरियर्स प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि नौ में से तीन मैच गंवा चुकी त्रिनबागो नाइट राइडर्स पहले ही अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। गुयाना स्थित प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने पांच विकेट खोकर 167 रन बनाए।