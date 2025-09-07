Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

क्रिकेट

CPL 2025 : वॉरियर्स ने नाइट राइडर्स को तीन विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदों को रखा ज़िंदा

टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। तीन ओवरों की समाप्ति तक नाइट राइडर्स 20 रन बना चुकी थी, लेकिन कॉलिन मुनरो का विकेट गंवा बैठी। मुनरो 14 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम ने एलेक्स हेल्स (7) का विकेट भी गंवा दिया।

भारत

Siddharth Rai

Sep 07, 2025

एंटिगुआ और बरबुडा फॉल्कंस ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स को 8 रन से हराया (Photo - CPL 2025)

गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने कैरेबियन प्रीमियर लीग-2025 (सीपीएल) के 23वें मुकाबले को अपने नाम किया। इस टीम ने त्रिनबागो नाइट राइडर्स के खिलाफ तीन विकेट से जीत दर्ज की। छह में से चार मुकाबले जीतकर गुयाना अमेजन वॉरियर्स प्वाइंट्स टेबल में चौथे स्थान पर है, जबकि नौ में से तीन मैच गंवा चुकी त्रिनबागो नाइट राइडर्स पहले ही अगले दौर के लिए क्वालीफाई कर चुकी है। गुयाना स्थित प्रोविडेंस स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी त्रिनबागो नाइट राइडर्स ने पांच विकेट खोकर 167 रन बनाए।

टीम की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। तीन ओवरों की समाप्ति तक नाइट राइडर्स 20 रन बना चुकी थी, लेकिन कॉलिन मुनरो का विकेट गंवा बैठी। मुनरो 14 गेंदों में तीन चौकों की मदद से 17 रन बनाकर आउट हुए। चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर टीम ने एलेक्स हेल्स (7) का विकेट भी गंवा दिया।

यहां से नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों के बीच छोटी-छोटी साझेदारियां होती रहीं और टीम ने 20 ओवरों की समाप्ति तक चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा कर दिया। विपक्षी खेमे से ड्वेन प्रीटोरियस, रोमारियो शेफर्ड, मोईन अली और ताहिर खान ने एक-एक विकेट अपने नाम किए।

गुयाना अमेजन वॉरियर्स ने 19.5 ओवरों में मुकाबला जीत लिया। इस टीम ने 14 के स्कोर तक मोईन अली (4) और कीमो पॉल (6) का विकेट गंवा दिया था। यहां से शाई होप ने शिमरोन हेटमायर के साथ तीसरे विकेट के लिए 83 रन की साझेदारी करते हुए टीम को जीत की पटरी पर ला दिया।

हेटमायर 46 गेंदों में तीन छक्कों और इतने ही चौकों की मदद से 53 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा हेटमायर ने 49, जबकि ड्वेन प्रिटोरियस ने नाबाद 26 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। विपक्षी टीम की ओर से अकील हुसैन और सुनील नरेन ने दो-दो विकेट अपने नाम किए। वहीं, नाथन एडवर्ड, आंद्रे रसेल और उस्मान तारिक को एक-एक सफलता हाथ लगी।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Sept 2025 11:56 am

Hindi News / Sports / Cricket News / CPL 2025 : वॉरियर्स ने नाइट राइडर्स को तीन विकेट से हराया, प्लेऑफ की उम्मीदों को रखा ज़िंदा

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट