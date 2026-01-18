18 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्रिकेट

T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में नया ट्विस्ट, BCB नए प्लान के तहत खेलने को तैयार तो अब इस टीम ने डाला रोड़ा

T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुद्दे का एक नया समाधान सुझाते हुए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) के सामने आयरलैंड के साथ अपना ग्रुप बदलने का प्रस्ताव रखा है। लेकिन, क्रिकेट आयरलैंड ऐसा करने को तैयार नहीं है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

lokesh verma

Jan 18, 2026

Bangladesh T20 World Cup Matches Venues

बांग्‍लादेश क्रिकेट टीम। (फोटो- Cricbuzz)

T20 वर्ल्‍ड कप 2026 के वेन्‍यू विवाद को लेकर ढाका में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच एक अहम बैठक हुई है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट्स के बीच बीसीबी ने आईसीसी से आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव देकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुद्दे का एक नया समाधान सुझाया है। लेकिन, उधर क्रिकेट आयरलैंड ग्रुप बदलने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि टॉप बॉडी उनके आने वाले वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका से बाहर नहीं ले जाएगी।

'हम ओरिजिनल शेड्यूल से नहीं हटेंगे'

क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने क्रिकबज को बताया कि हमें पक्का भरोसा दिलाया गया है कि हम ओरिजिनल शेड्यूल से नहीं हटेंगे। हम निश्चित रूप से ग्रुप स्टेज श्रीलंका में ही खेलेंगे। बता दें कि आयरलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप बी का हिस्सा है, जिसमें सह-मेजबान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और ओमान भी शामिल हैं। ग्रुप बी के सभी मैच श्रीलंका में दो जगहों कैंडी और कोलंबो में खेले जाने हैं।

फिलहाल इस ग्रुप में है बांग्‍लादेश

वहीं, बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ ग्रुप सी में है। बांग्‍लादेश मुस्‍तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट के लिए भारत जाने को तैयार नहीं है। उनके ग्रुप-स्टेज मैच फिलहाल कोलकाता और मुंबई में होने हैं।

बैठक में ये रहे मौजूद

आईसीसी के साथ शनिवार को ढाका में एक मीटिंग के दौरान बीसीबी ने एक संभावित समाधान के तौर पर आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का विचार रखा। आईसीसी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व इंटीग्रिटी यूनिट के जनरल मैनेजर एंड्रयू एफ़ग्रेव ने व्यक्तिगत रूप से किया, जबकि इवेंट्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के जनरल मैनेजर गौरव सक्सेना वीजा में देरी के कारण वर्चुअली शामिल हुए। बीसीबी अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और सीईओ निजामुद्दीन चौधरी भी मौजूद थे।

आईसीसी को मंजूर नहीं बीसीबी का प्रस्‍ताव

बीसीबी ने एक बयान में कहा कि अन्य बातों के अलावा कम से कम लॉजिस्टिकल बदलावों के साथ मामले को आसान बनाने के तरीके के तौर पर बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में ले जाने की संभावना पर चर्चा की गई। हालांकि, क्रिकबज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आईसीसी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

T20 World Cup 2026

Published on:

18 Jan 2026 08:51 am

Hindi News / Sports / Cricket News / T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में नया ट्विस्ट, BCB नए प्लान के तहत खेलने को तैयार तो अब इस टीम ने डाला रोड़ा

बड़ी खबरें

View All

क्रिकेट

खेल

ट्रेंडिंग

VHT Final: सौराष्ट्र और विदर्भ के बीच खिताबी जंग, विदर्भ लगातार दूसरी बार फाइनल में, सौराष्ट्र को तीसरे खिताब की तलाश

vht final saurashtra looking for 3rd championship vidarbha to find their first trophy
क्रिकेट

स्कोर 7/5, चार बल्लेबाज खाता भी नहीं खोल पाये, फिर आया ‘बेबी एबी’ और रदरफोर्ड का तूफान और ऐसे जीती टीम

Pretoria Capitals
क्रिकेट

U19 विश्व कप मैच में भारतीय कप्तान से नो हैंडशेक विवाद पर बांग्लादेश ने तोड़ी चुप्पी

BCB on no handshake incident
क्रिकेट

IND vs NZ, 3rd ODI: इंदौर की ओस टॉस को बना देगी सबसे बड़ा फैक्टर? दूसरे वनडे की यह गलती दोहराना नहीं चहगा भारत

IND vs NZ 3rd ODI Playing 11 Prediction
क्रिकेट

भारत ने लगातार दूसरी जीत के साथ सुपर-6 के लिए किया क्‍वालीफाई, जानें अन्‍य टीमों का हाल

U19 World Cup Points Table Update
क्रिकेट
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.