T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में नया ट्विस्ट, BCB नए प्लान के तहत खेलने को तैयार तो अब इस टीम ने डाला रोड़ा

बांग्लादेश क्रिकेट टीम। (फोटो- Cricbuzz)
T20 वर्ल्ड कप 2026 के वेन्यू विवाद को लेकर ढाका में इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) के बीच एक अहम बैठक हुई है। बांग्लादेश से आ रही रिपोर्ट्स के बीच बीसीबी ने आईसीसी से आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का प्रस्ताव देकर T20 वर्ल्ड कप 2026 के मुद्दे का एक नया समाधान सुझाया है। लेकिन, उधर क्रिकेट आयरलैंड ग्रुप बदलने को तैयार नहीं है। उसने कहा कि टॉप बॉडी उनके आने वाले वर्ल्ड कप मैच श्रीलंका से बाहर नहीं ले जाएगी।
क्रिकेट आयरलैंड के एक अधिकारी ने क्रिकबज को बताया कि हमें पक्का भरोसा दिलाया गया है कि हम ओरिजिनल शेड्यूल से नहीं हटेंगे। हम निश्चित रूप से ग्रुप स्टेज श्रीलंका में ही खेलेंगे। बता दें कि आयरलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप बी का हिस्सा है, जिसमें सह-मेजबान श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और ओमान भी शामिल हैं। ग्रुप बी के सभी मैच श्रीलंका में दो जगहों कैंडी और कोलंबो में खेले जाने हैं।
वहीं, बांग्लादेश की टीम वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, नेपाल और इटली के साथ ग्रुप सी में है। बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर किए जाने के बाद सुरक्षा कारणों से टूर्नामेंट के लिए भारत जाने को तैयार नहीं है। उनके ग्रुप-स्टेज मैच फिलहाल कोलकाता और मुंबई में होने हैं।
आईसीसी के साथ शनिवार को ढाका में एक मीटिंग के दौरान बीसीबी ने एक संभावित समाधान के तौर पर आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का विचार रखा। आईसीसी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व इंटीग्रिटी यूनिट के जनरल मैनेजर एंड्रयू एफ़ग्रेव ने व्यक्तिगत रूप से किया, जबकि इवेंट्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के जनरल मैनेजर गौरव सक्सेना वीजा में देरी के कारण वर्चुअली शामिल हुए। बीसीबी अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और सीईओ निजामुद्दीन चौधरी भी मौजूद थे।
बीसीबी ने एक बयान में कहा कि अन्य बातों के अलावा कम से कम लॉजिस्टिकल बदलावों के साथ मामले को आसान बनाने के तरीके के तौर पर बांग्लादेश को दूसरे ग्रुप में ले जाने की संभावना पर चर्चा की गई। हालांकि, क्रिकबज की एक रिपोर्ट में बताया गया कि आईसीसी ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया है।
