T20 वर्ल्ड कप वेन्यू विवाद में नया ट्विस्ट, BCB नए प्लान के तहत खेलने को तैयार तो अब इस टीम ने डाला रोड़ा

आईसीसी के साथ शनिवार को ढाका में एक मीटिंग के दौरान बीसीबी ने एक संभावित समाधान के तौर पर आयरलैंड के साथ ग्रुप बदलने का विचार रखा। आईसीसी प्रतिनिधिमंडल का प्रतिनिधित्व इंटीग्रिटी यूनिट के जनरल मैनेजर एंड्रयू एफ़ग्रेव ने व्यक्तिगत रूप से किया, जबकि इवेंट्स और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशंस के जनरल मैनेजर गौरव सक्सेना वीजा में देरी के कारण वर्चुअली शामिल हुए। बीसीबी अध्यक्ष मोहम्मद अमीनुल इस्लाम, उपाध्यक्ष मोहम्मद शकावत हुसैन और फारूक अहमद, क्रिकेट ऑपरेशंस कमेटी के चेयरमैन नजमुल आबेदीन और सीईओ निजामुद्दीन चौधरी भी मौजूद थे।