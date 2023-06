रोहित शर्मा को वेस्टइंडीज दौरे पर दिया जा सकता है आराम, रहाणे कप्तानी की रेस में

New Delhi

खबरें आ रही हैं कि रोहित वेस्टइंडीज दौरे से ब्रेक ले सकते हैं। 27 जून को वेस्टइंडीज दौरे के लिए टीम चुनी जाएगी।डोमिनिका 12 जुलाई को भारत के दौरे के पहले मैच की मेजबानी करेगा।

Rohit Sharma may be rested for West Indies tour