क्रिकेट छोड़कर रील बनाने लगा ये खिलाड़ी, आज ब्लॉग से कमा रहा करोड़ों रुपए

Cricketer Become Blogger: हिंदुस्तान में क्रिकेटर्स बनना लगभग हर दूसरे बच्चे का सपना होता है। क्रिकेटर बनने के लिए युवा हर कोशिश करते हैं। लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा भी है, जो क्रिकेट लाइफ छोड़, रील की दुनिया में उतर गया और ब्लॉग्स बना बना कर करोड़ों रुपए छाप रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लखन अर्जुन रावत पहले क्रिकेटर थे, अब ECL लीग में ₹2.9 करोड़ की रिकॉर्ड बोली के साथ सबसे 'महंगे खिलाड़ी' बन गए हैं। इनका खेल मैदान पर कम सोशल मीडिया पर ज्यादा देखने को मिलता है।