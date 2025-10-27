क्रिकेट छोड़कर रील बनाने लगा ये खिलाड़ी, आज ब्लॉग से कमा रहा करोड़ों रुपए

विराट कोहली के साथ लखन अर्जुन रावत (फोटो- X Lakhan)
Cricketer Become Blogger: हिंदुस्तान में क्रिकेटर्स बनना लगभग हर दूसरे बच्चे का सपना होता है। क्रिकेटर बनने के लिए युवा हर कोशिश करते हैं। लेकिन एक क्रिकेटर ऐसा भी है, जो क्रिकेट लाइफ छोड़, रील की दुनिया में उतर गया और ब्लॉग्स बना बना कर करोड़ों रुपए छाप रहा है। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर लखन अर्जुन रावत पहले क्रिकेटर थे, अब ECL लीग में ₹2.9 करोड़ की रिकॉर्ड बोली के साथ सबसे 'महंगे खिलाड़ी' बन गए हैं। इनका खेल मैदान पर कम सोशल मीडिया पर ज्यादा देखने को मिलता है।
लखन को बचपन से ही क्रिकेट खेलने का शौक था। मेहनत करके रणजी ट्रॉफी तक पहुंचे, लेकिन उनकी किस्मत में तो कुछ और ही लिखा था। ग्रेटर नोएडा शिफ्ट होने के बाद उन्हें लगा कि क्रिकेट सिर्फ खेलना नहीं, सिखाना भी एक बड़ा बिजनेस ही है। बस फिर क्या था! बल्ला रखा और कैमरा उठाया। TikTok पर क्रिकेट के टिप्स और मजेदार वीडियो बनाने लगे। 28 जनवरी को एक वीडियो आया, जो 24 घंटे में 158 मिलियन व्यूज पार कर गया! बस, यहीं से उनकी किस्मत का ताला खुल गया।
TikTok बंद हुआ तो लखन ने हार नहीं मानी। अपनी पत्नी नीतू रावत के साथ मिलकर YouTube पर “Lakhneet Vlogs” शुरू किया। देखते ही देखते 5 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए। इनके ब्लॉग्स में क्रिकेट ट्रेनिंग और इंस्पिरेशन का मसाला भी है।
क्रिकेट और क्रिएटर का मिक्स्चर है Entertainers Cricket League। यहां दोनों में माहिर लखन की पहचान अब ECL S3 लीग तक पहुंच गई है। हाल ही में जब नीलामी हुई, तो राजस्थान रेंजर्स ने उन्हें खरीदने के लिए रिकॉर्ड 2.9 करोड़ ECL कॉइन्स की बोली लगा दी। ये लीग में आज तक की सबसे बड़ी बोली है। ये बताता है कि सोशल मीडिया की दुनिया में जो स्टार बन जाता है, उसकी कीमत मैदान पर भी सोने जैसी हो जाती है।
लखन और नीतू की जोड़ी को लोग 'लखनीत' के नाम से जानते हैं। दोनों की रियल-लाइफ केमिस्ट्री, उनके रोमांस, कॉमेडी और मोटिवेशनल वीडियोज लोगों को खूब पसंद आते हैं। आज ये दोनों पति-पत्नी होने के साथ, एक सोशल मीडिया ब्रांड बन चुके हैं, जो ये दिखाता है कि सही पार्टनर मिल जाए, तो कंटेट की दुनिया में भी पैसा और नाम कमाया जा सकता है।
लखन की कहानी एक सीधा सवाल करती है, आज की तारीख में कामयाबी का असली मैदान कहां है? क्रिएटर को YouTube एल्गोरिदम एक रात में एक वायरल वीडियो (158 मिलियन व्यूज वाला) के जरिए लगभग ₹4.5 से ₹5.5 करोड़ रुपए दिला सकता है तो क्रिकेटर को करोड़ों की रिकॉर्ड IPL-बोली दिला देता है। लखन ने साबित कर दिया कि उनका 'क्रि-क्रिएटर' नाम ऐसे ही नहीं पड़ा और ये भी दिखा दिया कि हुनर कहीं भी हो, पर उसे बेचना सिर्फ इंटरनेट जानता है!
