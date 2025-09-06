दरअसल, दीपक चाहर इन दिनों दलीप ट्रॉफी 2025 में सेंट्रल जोन के लिए वेस्ट जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। उन्‍होंने इस मैच की पहली पारी में कुल 14 ओवर फेंकते हुए 52 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया है। उन्‍होंने अपनी इंस्टा स्‍टोरी में पत्‍नी जया को टैग करते हुए लिखा कि बर्थडे मुबाकर हो लव। मैं सबको बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी कितनी प्‍यारी और समझदार है। मैं उसका बर्थडे भूल गया था, फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि 90 ओवर फील्डिंग के बाद ऐसा हो सकता है। मैं अगली बार जया का बर्थडे याद रखूंगा।