क्रिकेट

IPL में दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में शादी के लिए प्रपोज करने वाला क्रिकेटर भूल गया पत्नी का बर्थडे, जानें फिर क्‍या हुआ

Deepak Chahar forgot Wife Birthday: आईपीएल मैच के दौरान शादी के लिए प्रपोज करने वाले भारतीय पेसर दीपक चाहर अपनी पत्‍नी जया भारद्वाज का बर्थडे ही भूल गए, क्‍योंकि वह इन दिनों दलीप ट्रॉफी में सेंट्रल जोन के लिए सेमीफानल में खेल रहे हैं।

भारत

lokesh verma

Sep 06, 2025

Deepak Chahar forgot Wife Birthday
आईपीएल 2021 में मैच के दौरान जया भारद्वाज को शादी के लिए प्रपोज करने के बाद दीपक चाहर। (फोटो सोर्स: IANS)

Deepak Chahar forgot Wife Birthday: क्रिकेटर आजकल इतने बिजी रहते हैं कि वह हर छोटी-बड़ी चीज भूल जाते हैं, उन्‍हें याद रहता है बस खेलना। इसी तरह का एक वाक्‍या भारतीय पेसर दीपक चाहर के साथ हुआ है। खेल के चक्‍कर में वह अपनी पत्‍नी जया भारद्वाज का 33वां बर्थडे ही भूल गए, क्‍योंकि वह पूरे दिन दलीप ट्रॉफी के सेमीफाइनल मुकाबले में व्‍यस्‍त थे। जब उन्‍हें इसका अहसास हुआ तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हालांकि उन्‍होंने अपनी इस गलती के लिए माफी मांगते हुए जया को बर्थडे की बधाई दी। इसके बाद वह खुद चैन की नींद सो सके।

'मैं उसका बर्थडे भूल गया...'

दरअसल, दीपक चाहर इन दिनों दलीप ट्रॉफी 2025 में सेंट्रल जोन के लिए वेस्ट जोन के खिलाफ सेमीफाइनल मुकाबला खेल रहे हैं। उन्‍होंने इस मैच की पहली पारी में कुल 14 ओवर फेंकते हुए 52 रन देकर एक विकेट अपने नाम किया है। उन्‍होंने अपनी इंस्टा स्‍टोरी में पत्‍नी जया को टैग करते हुए लिखा कि बर्थडे मुबाकर हो लव। मैं सबको बताना चाहूंगा कि मेरी पत्नी कितनी प्‍यारी और समझदार है। मैं उसका बर्थडे भूल गया था, फिर भी उसने मुझे माफ कर दिया, क्योंकि उसे पता है कि 90 ओवर फील्डिंग के बाद ऐसा हो सकता है। मैं अगली बार जया का बर्थडे याद रखूंगा।

कुछ घंटे बाद ही दूसरा पोस्‍ट

चाहर इसके कुछ घंटे बाद ही इंस्‍टा पर एक और वीडियो शेयर किया, जिसमें वह पत्नी जया के बर्थडे का केक कटवा रहे हैं। जिसके कैप्शन में लिखा कि आखिरकार केक कट गया। अब हम चैन की नींद सो पाएंगे। बता दें कि दीपक चाहर ने आईपीएल 2021 के एक मुकाबले के दौरान जया भारद्वाज को शादी के लिए प्रपोज किया था। इसके बाद 2022 में दोनों शादी के बंधन में बंध गए।

दीपक चाहर का क्रिकेट करियर

दीपक चाहर भारत के लिए 13 वनडे और 25 टी20 इंटरनशनल मैच खेले हैं। इसके साथ ही उन्‍होंने विभिन्‍न फ्रेंचाइजी के लिए 95 आईपीएल मैच भी खेले हैं। आईपीएल में उनके नाम 88 विकेट हैं। वहीं, वनडे अंतरराष्‍ट्रीय में उन्‍होंने 16 तो टी20 इंटरनेशनल में 31 विकेट अपने नाम किए हैं।

Published on:

06 Sept 2025 12:55 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IPL में दर्शकों से खचाखच भरे स्टेडियम में शादी के लिए प्रपोज करने वाला क्रिकेटर भूल गया पत्नी का बर्थडे, जानें फिर क्‍या हुआ

