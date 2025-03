क्रिकेटर केएल राहुल के घर गूंजी किलकारी, पत्नी अथिया शेट्टी ने दिया बेटी को जन्म, फैंस से साझा की खुशी

भारत•Mar 24, 2025 / 09:04 pm• satyabrat tripathi

KL Rahul and Athiya Shetty

Athiya Shetty and KL Rahul become parents to baby girl: टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज केएल राहुल और उनकी पत्नी अथिया शेट्टी के घर किलकारी गूंजी है। उनके घर एक नए सदस्य की एंट्री हुई है। दरअसल, केएल राहुल की पत्नी अथिया शेट्टी ने सोमवार 24 मार्च को बेटी को जन्म दिया है। केएल राहुल और अथिया पहली बार माता-पिता बने हैं। दोनों ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बेटी के जन्म की खुशखबरी प्रशंसकों से साझा की है।