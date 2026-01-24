IND vs NZ: 209 रन का विशाल लक्ष्य मात्र 15.2 ओवर में हासिल किया, भारत ने तोड़े ढेरों रिकॉर्ड, टी20 में पहली बार हुआ ऐसा

24 जनवरी 2026,

शनिवार

क्रिकेट

IND vs NZ: 209 रन का विशाल लक्ष्य मात्र 15.2 ओवर में हासिल किया, भारत ने तोड़े ढेरों रिकॉर्ड, टी20 में पहली बार हुआ ऐसा

India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुक़ाबले में चौके -छक्कों की बारिश देखने को मिली। इस मुक़ाबले में भारत ने 200 से ज्यादा का लक्ष्य आसानी से चेज़ करते हुए यह मुक़ाबला सात विकेट से जीत पांच मैचों [&hellip;]

Google source verification

भारत

image

Siddharth Rai

Jan 24, 2026

IND vs NZ

ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी (Photo - EspncricInfo)

India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुक़ाबले में चौके -छक्कों की बारिश देखने को मिली। इस मुक़ाबले में भारत ने 200 से ज्यादा का लक्ष्य आसानी से चेज़ करते हुए यह मुक़ाबला सात विकेट से जीत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।

भारत ने आसानी से हासिल किया लक्ष्य

न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 208 रन बनाए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने नाबाद 47 और रचिन रवींद्र ने 44 रनों की अहम पारी खेली। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में लक्ष्य का पीछा किया। ईशान किशन ने 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन ठोकते हुए भारत को 15.2 ओवर में ही जीत दिला दी। भारत ने 28 गेंद शेष रहते 209 रन का लक्ष्य हासिल किया, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी फुल मेंबर टीम की सबसे बड़ी जीत है।

इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर पाकिस्तान है, जिसने साल 2025 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 24 गेंदें शेष रहते 205 रन के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा किया था। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर चुकी है।

टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी फुल मेंबर टीम की सबसे बड़ी जीत

शेष गेंदेंमुकाबलास्थानसाललक्ष्य
28 गेंदभारत बनाम न्यूजीलैंडरायपुर2026209
24 गेंदपाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंडऑकलैंड2025205
23 गेंदऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीजबैसेटरे2025215
14 गेंददक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीजजोहानिसबर्ग2007206

भारत 200+ लक्ष्यों का सबसे ज्यादा बार सफलतापूर्वक पीछा करने वाले देशों में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने अब तक 6 बार यह कारनामा किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 7 बार ऐसा कर चुका है। इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका (5), पाकिस्तान (4) और इंग्लैंड (3) तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।

भारत द्वारा सफलतापूर्वक चेज किए गए सबसे बड़े लक्ष्य

लक्ष्य मुकाबलास्थानवर्ष
209भारत vs न्यूजीलैंडरायपुर2026
209भारत vs ऑस्ट्रेलियाविशाखापत्तनम2023
208भारत vs वेस्टइंडीजहैदराबाद2018
207भारत vs श्रीलंकामोहाली2009
204भारत vs न्यूजीलैंडऑकलैंड2020
202भारत vs ऑस्ट्रेलियाराजकोट2013

यह टी20 क्रिकेट में भारत द्वारा चेज़ किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। भारत ने इससे पहले, साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 209 रन का लक्ष्य हासिल किया था। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ, साल 2018 में 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया ने साल 2009 में श्रीलंका (207 रन), साल 2020 में न्यूजीलैंड (204 रन) और साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया (202 रन) के खिलाफ 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया है।

सबसे ज्यादा बार 200+ रन का लक्ष्य सफलतापूर्वक हासिल किया

7 ऑस्ट्रेलिया
6 भारत
5 दक्षिण अफ्रीका
4 पाकिस्तान
3 इंग्लैंड

टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए। इस टीम के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 27 गेंदों में सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि रचिन रवींद्र ने 44 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला।

इसके जवाब में भारत ने 15.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया 6 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। शिवम दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए।

IND vs NZ 2nd T20I: सूर्या-ईशान की फिफ्टी से भारत की न्यूजीलैंड पर लगातार दूसरी जीत
क्रिकेट
Suryakumar Yadav

Updated on:

24 Jan 2026 07:50 am

Published on:

24 Jan 2026 07:49 am

