IND vs NZ: 209 रन का विशाल लक्ष्य मात्र 15.2 ओवर में हासिल किया, भारत ने तोड़े ढेरों रिकॉर्ड, टी20 में पहली बार हुआ ऐसा

ईशान किशन ने खेली तूफानी पारी (Photo - EspncricInfo)
India vs New Zealand T20: भारत और न्यूजीलैंड के बीच रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुक़ाबले में चौके -छक्कों की बारिश देखने को मिली। इस मुक़ाबले में भारत ने 200 से ज्यादा का लक्ष्य आसानी से चेज़ करते हुए यह मुक़ाबला सात विकेट से जीत पांच मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली।
न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में छह विकेट पर 208 रन बनाए। कप्तान मिचेल सैंटनर ने नाबाद 47 और रचिन रवींद्र ने 44 रनों की अहम पारी खेली। जवाब में भारतीय बल्लेबाजों ने तूफानी अंदाज में लक्ष्य का पीछा किया। ईशान किशन ने 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने सिर्फ 37 गेंदों पर नाबाद 82 रन ठोकते हुए भारत को 15.2 ओवर में ही जीत दिला दी। भारत ने 28 गेंद शेष रहते 209 रन का लक्ष्य हासिल किया, जो टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी फुल मेंबर टीम की सबसे बड़ी जीत है।
इस लिस्ट में दूसरे पायदान पर पाकिस्तान है, जिसने साल 2025 में न्यूजीलैंड के विरुद्ध 24 गेंदें शेष रहते 205 रन के टारगेट का सफलतापूर्वक पीछा किया था। वहीं, ऑस्ट्रेलियाई टीम साल 2025 में वेस्टइंडीज के खिलाफ 23 गेंदें शेष रहते जीत हासिल कर चुकी है।
टी20 अंतरराष्ट्रीय में 200+ लक्ष्य का पीछा करते हुए किसी फुल मेंबर टीम की सबसे बड़ी जीत
|शेष गेंदें
|मुकाबला
|स्थान
|साल
|लक्ष्य
|28 गेंद
|भारत बनाम न्यूजीलैंड
|रायपुर
|2026
|209
|24 गेंद
|पाकिस्तान बनाम न्यूजीलैंड
|ऑकलैंड
|2025
|205
|23 गेंद
|ऑस्ट्रेलिया बनाम वेस्टइंडीज
|बैसेटरे
|2025
|215
|14 गेंद
|दक्षिण अफ्रीका बनाम वेस्टइंडीज
|जोहानिसबर्ग
|2007
|206
भारत 200+ लक्ष्यों का सबसे ज्यादा बार सफलतापूर्वक पीछा करने वाले देशों में दूसरे पायदान पर पहुंच गया है। टीम इंडिया ने अब तक 6 बार यह कारनामा किया है, जबकि ऑस्ट्रेलिया 7 बार ऐसा कर चुका है। इस लिस्ट में दक्षिण अफ्रीका (5), पाकिस्तान (4) और इंग्लैंड (3) तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर हैं।
भारत द्वारा सफलतापूर्वक चेज किए गए सबसे बड़े लक्ष्य
|लक्ष्य
|मुकाबला
|स्थान
|वर्ष
|209
|भारत vs न्यूजीलैंड
|रायपुर
|2026
|209
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|विशाखापत्तनम
|2023
|208
|भारत vs वेस्टइंडीज
|हैदराबाद
|2018
|207
|भारत vs श्रीलंका
|मोहाली
|2009
|204
|भारत vs न्यूजीलैंड
|ऑकलैंड
|2020
|202
|भारत vs ऑस्ट्रेलिया
|राजकोट
|2013
यह टी20 क्रिकेट में भारत द्वारा चेज़ किया गया सबसे बड़ा लक्ष्य है। भारत ने इससे पहले, साल 2023 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 209 रन का लक्ष्य हासिल किया था। वहीं, वेस्टइंडीज के खिलाफ, साल 2018 में 208 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए जीत दर्ज की थी। टीम इंडिया ने साल 2009 में श्रीलंका (207 रन), साल 2020 में न्यूजीलैंड (204 रन) और साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया (202 रन) के खिलाफ 200+ रन के लक्ष्य का सफलतापूर्वक पीछा किया है।
7 ऑस्ट्रेलिया
6 भारत
5 दक्षिण अफ्रीका
4 पाकिस्तान
3 इंग्लैंड
टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने 6 विकेट खोकर 208 रन बनाए। इस टीम के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर ने 27 गेंदों में सर्वाधिक 47 रन बनाए, जबकि रचिन रवींद्र ने 44 रन की पारी खेली। भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए, जबकि हार्दिक पंड्या, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे ने 1-1 विकेट निकाला।
इसके जवाब में भारत ने 15.2 ओवरों में जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया 6 के स्कोर तक 2 विकेट गंवा चुकी थी। यहां से ईशान किशन ने 32 गेंदों में 4 छक्कों और 11 चौकों के साथ 76 रन बनाए, जबकि कप्तान सूर्यकुमार यादव ने 37 गेंदों में नाबाद 82 रन बनाते हुए टीम को जीत दिलाई। शिवम दुबे ने 18 गेंदों में नाबाद 36 रन बनाए।
बड़ी खबरेंView All
क्रिकेट
खेल
ट्रेंडिंग