IND vs NZ 2nd T20: 7वें नंबर पर आकर कीवी स्पिनर ने मचाया तूफान, न्यूजीलैंड को पहुंचाया 200 के पार

इसके बाद टिम साउदी भी 13 गेंदों में 24 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो गए। रचिन रविंद्र ने 26 गेंदों में 44 रनों की अहम पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए। डैरिल मिचेल कुछ खास नहीं कर पाए और वह इकलौते बल्लेबाज रहे, जिनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा। मिचेल 13 गेंदों में 10 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। इसके बाद मिशेल सैंटनर ने जैकरी फॉक्स के साथ मिलकर 41 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। सैंटनर ने 27 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाए, जबकि जैकरी फॉक्स ने 8 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा।