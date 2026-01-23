23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

IND vs NZ 2nd T20: 7वें नंबर पर आकर कीवी स्पिनर ने मचाया तूफान, न्यूजीलैंड को पहुंचाया 200 के पार

IND vs NZ 2nd T20 Score Update: रायपुर के शहीद वीर नरायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट गंवाकर 208 रन बनाए।

भारत

image

Vivek Kumar Singh

Jan 23, 2026

Mitchell Santner

मिचेल सेंटनर और मार्क चैपमेन (फोटो- IANS)

India vs New Zealand 2nd T20I: भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टी20 सीरीज का दूसरा मुकाबला रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 208 रन बनाए हैं। न्यूजीलैंड के लिए कप्तान मिशेल सैंटनर ने सातवें नंबर पर उतरते हुए 27 गेंदों में ताबड़तोड़ 47 रनों की पारी खेली, जिसकी बदौलत टीम 200 के पार पहुंचने में सफल रही। भारत की ओर से कुलदीप यादव ने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट झटके।

कीवी टीम की धमाकेदार शुरुआत

भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के लिए डेवोन कॉनवे और टिम साउदी ने धमाकेदार शुरुआत की और तीन ओवर में टीम का स्कोर 40 के करीब पहुंचा दिया। चौथे ओवर में हर्षित राणा ने भारत को पहली सफलता दिलाई, जब उन्होंने डेवोन कॉनवे को 19 रन के स्कोर पर पवेलियन भेजा।

इसके बाद टिम साउदी भी 13 गेंदों में 24 रन बनाकर वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो गए। रचिन रविंद्र ने 26 गेंदों में 44 रनों की अहम पारी खेली, जबकि ग्लेन फिलिप्स ने 13 गेंदों में 19 रन बनाए। डैरिल मिचेल कुछ खास नहीं कर पाए और वह इकलौते बल्लेबाज रहे, जिनका स्ट्राइक रेट 100 से भी कम रहा। मिचेल 13 गेंदों में 10 रन बनाकर हार्दिक पांड्या का शिकार बने। इसके बाद मिशेल सैंटनर ने जैकरी फॉक्स के साथ मिलकर 41 रनों की महत्वपूर्ण साझेदारी की। सैंटनर ने 27 गेंदों में 6 चौके और 1 छक्के की मदद से 47 रन बनाए, जबकि जैकरी फॉक्स ने 8 गेंदों में 15 रन बनाए, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का शामिल रहा।

कुलदीप ने चटकाए 2 विकेट

भारत के लिए अर्शदीप सिंह सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए, जिन्होंने 4 ओवर में 53 रन लुटाए और कोई विकेट नहीं ले सके। इसके अलावा हार्दिक पांड्या ने 3 ओवर में 25 रन देकर 1 विकेट हासिल किया। हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और शिवम दुबे को भी 1-1 सफलता मिली। कुलदीप यादव भारत के सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने 4 ओवर में 35 रन देकर 2 विकेट चटकाए। अब भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने और सीरीज में 2-0 की बढ़त हासिल करने के लिए 209 रन बनाने होंगे।

संबंधित विषय:

Cricket News

Cricket news in Hindi

Latest Cricket News

Published on:

23 Jan 2026 09:06 pm

Hindi News / Sports / Cricket News / IND vs NZ 2nd T20: 7वें नंबर पर आकर कीवी स्पिनर ने मचाया तूफान, न्यूजीलैंड को पहुंचाया 200 के पार

