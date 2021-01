क्रिकेटर आर अश्विन बोले - अब नस्लीय टिप्पणी के खिलाफ सख्ती से निपटने की जरूरत

नई दिल्ली। सिडनी टेस्ट में भारतीय क्रिकेटरों के साथ नस्लीय टिप्प्णी को लेकर देश के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर दर्शकों की तरफ से नस्लवादी दुर्व्यवहार कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी भारतीय क्रिकेटरों के साथ इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं। लेकिन अब इससे सख्ती के साथ निपटने की जरूरत है। यही वजह है भारतीय टीम ने इस बार शिकायत दर्ज कराई है। ये बात अलग है कि तीसरे टेस्ट मैच के चौथे दिन भारतीय खिलाड़ियों पर नस्लीय टिप्पणी करने के बाद कुछ दर्शकों को मैदान से हटा दिया गया।

We've had a few experiences in the past here in Sydney. Crowds have hurled abuses. We have lodged a complaint this time. It is definitely not acceptable in this day & age & must be dealt with an iron fist: R Ashwin, on racial slurs hurled at Indian cricketers in Sydney, Australia