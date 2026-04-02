वर्ल्ड क्रिकेट में धमाल मचाने वाले ये 5 खिलाड़ी कभी खेल ही नहीं सके IPL, जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड भी लिस्ट में शामिल

इंग्लैंड के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन (James Anderson) का नाम उन खिलाड़ियों में शुमार है, जिन्हें आईपीएल में खेलने का मौका नहीं मिल सका है। एंडरसन ने 42 साल की उम्र में ऑक्शन में अपना नाम भी भेजा था, लेकिन उन्हें खरीदने में किसी भी टीम ने दिलचस्पी नहीं दिखाई थी। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 700 से ज्यादा विकेट लेने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज हैं।