CSK की सबसे बड़ी कमजोरी हुई उजागर, सुनील गावस्कर बोले- जल्द नहीं सुधारा तो पूरे सीजन करना होगा संघर्ष

चेन्‍नई सुपर किंग्स पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी, जो उनके इतिहास में पहली बार हुआ था। इस बार भी उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के हाथों आठ विकेट की हार के साथ की, जिसने 128 रनों का लक्ष्य 47 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया था। इसके बाद सीएसके को पंजाब के खिलाफ एक और हार का सामना करना पड़ा है। वे इस समय -2.562 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे हैं, जो सभी 10 टीमों में सबसे खराब है।