CSK की सबसे बड़ी कमजोरी हुई उजागर, सुनील गावस्कर बोले- जल्द नहीं सुधारा तो पूरे सीजन करना होगा संघर्ष

चेन्नई सुपर किंग्स टीम। (फोटो सोर्स: IANS)
Sunil Gavaskar warns CSK: आईपीएल 2026 के सातवें मुकाबले में शुक्रवार रात अपने होम ग्राउंड में चेन्नई सुपर किंग्स को 200+ स्कोर बनाने के बावजूद पंजाब किंग्स के हाथों पांच विकेट से हार का सामना करना पड़ा है। इस मुकाबले में एक बार फिर सीएसके की गेंदबाजी की पोल खुल गई। भारत के पूर्व बल्लेबाज सुनील गावस्कर का मानना है कि चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल 2026 के पूरे सीजन में अपनी बॉलिंग को लेकर संघर्ष करना पड़ सकता है।
बता दें कि सीएसके ने पहले बल्लेबाजी करते हुए आयुष म्हात्रे के 73 रनों की शानदार पारी के साथ शिवम दुबे और सरफराज खान के उपयोगी कैमियो की मदद से पांच विकेट पर 209 रन बनाए। लेकिन, उसके गेंदबाज इस स्कोर का बचाव करने में नाकाम रहे, क्योंकि पंजाब किंग्स ने पांच विकेट शेष रहते आसानी से लक्ष्य हासिल कर लिया।
गावस्कर ने कहा कि सीएसके का कमजोर बॉलिंग अटैक बल्लेबाजों पर अतिरिक्त दबाव डाल सकता है। स्टार स्पोर्ट्स के एक शो में गावस्कर ने कहा कि अब तक हमने जो देखा है, उसके आधार पर सीएसके के लिए टूर्नामेंट के बाकी मैचों में सबसे बड़ी चिंता उनकी बॉलिंग होगी। इसका मतलब है कि उन्हें अपने गेंदबाजों को मौका देने के लिए लगातार 225-230 के आसपास रन बनाने होंगे।
गावस्कर ने कहा कि अब ज्यादातर टीमों के पास बैटिंग में काफी गहराई है, जैसा कि हमने पंजाब किंग्स के मामले में देखा, जहां मार्कस स्टोइनिस नंबर 7 पर बल्लेबाजी करने आए और उन्होंने बेहतरीन क्रिकेटिंग शॉट्स खेलते हुए गेंद को ज़ोरदार तरीके से हिट किया। कई टीमों के पास बैटिंग में गहराई होने के कारण, चेन्नई को अपनी बॉलिंग को ठीक करना होगा।
चेन्नई सुपर किंग्स पिछले सीजन में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे रही थी, जो उनके इतिहास में पहली बार हुआ था। इस बार भी उनकी शुरुआत कुछ खास नहीं रही है। उन्होंने अपने अभियान की शुरुआत राजस्थान रॉयल्स के हाथों आठ विकेट की हार के साथ की, जिसने 128 रनों का लक्ष्य 47 गेंदें शेष रहते ही हासिल कर लिया था। इसके बाद सीएसके को पंजाब के खिलाफ एक और हार का सामना करना पड़ा है। वे इस समय -2.562 के नेट रन रेट के साथ अंक तालिका में सबसे नीचे हैं, जो सभी 10 टीमों में सबसे खराब है।
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