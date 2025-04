CSK vs KKR: कोलकाता के खिलाफ बतौर कप्तान मैदान पर उतरे MS Dhoni, बना IPL इतिहास का नया रिकॉर्ड

कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ मौजूदा सीजन में एमएस धोनी ने मैदान पर उतर सबसे उम्रदराज कप्तान के रिकॉर्ड में सुधार किया है। अब वह 43 वर्ष 278 दिन की उम्र में IPL 2025 में बतौर कप्तान मैदान पर उतरे हैं।

IPL इतिहास में सबसे उम्रदराज कप्तान

महेंद्र सिंह धोनी (चेन्नई सुपर किंग्स) – 43 वर्ष 278 दिन (vs KKR, 2025)शेन वार्न (राजस्थान रॉयल्स)- 41 वर्ष 249 दिन (vs MI 2011)एडम गिलक्रिस्ट (किंग्स इलेवन पंजाब) – 41 वर्ष 185 दिन (vs MI, 2023)राहुल द्रविड़ (राजस्थान रॉयल्स) – 40 वर्ष 133 दिन (vs MI, 2013)सौरव गांगुल ( पुणे वारियर्स) – 39 वर्ष 316 दिन (vs KKR, 2012)