CSK vs KKR Pitch Report: टेबल की आखिरी दो टीमों में कौन मारेगा बाजी? चेपक में मौसम बिगाड़ेगा खेल या बल्लेबाज करेंगे धमाका?

अगर इतिहास देखें तो चेन्नई का पलड़ा भारी रहा है। चेन्नई सुपर किंग्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच कुल 34 मुकाबले हुए है। चेन्नई का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि सुपर किंग्स ने 34 में से 21 मुकाबले जीते है। वहीं दूसरी ओर कोलकाता के नाइट राइडर्स ने 12 जीत अपने नाम की है। और इन दोनों टीमों के बीच एक मैच ऐसा भी रहा जिसका कोई नतीजा नहीं निकला, वो मैच किसी के हक में नहीं गया। हालांकि, 2022 के बाद से दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर रही है और दोनों ने 3-3 मैच जीते हैं।