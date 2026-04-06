CSK की लगातार हार के से संजू सैमसन पर भड़के फॉर्म? उठाई टीम से हटाने की मांग, कहा- जडेजा से सीखो

संजू सैमसन एक बार फिर उसी फॉर्म में नजर आ रहे हैं, जिसमें वे टी20 विश्व कप से पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ हुई सीरीज में थे। एक बार फिर सिर्फ रनों की कमी ही नहीं, बल्कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी फैंस के निशाने पर है। सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने उनकी ऊर्जा की कमी और डिसकनेक्ट रवैये की खुलकर आलोचना की है। फैंस का कहना है कि सैमसन के चेहरे पर न तो आत्मविश्वास दिख रहा है और न ही खेलने की कोई भूख।