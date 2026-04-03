CSK vs PBKS Pitch Report: चेन्नई-पंजाब के मैच में किसे होगा बड़ा फायदा? जानें किस टीम के पक्ष में जाएगी यह पिच रिपोर्ट!

Chennai Super Kings vs Punjab Kings, Pitch and Weather Report: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 का 7वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और पंजाब किंग्स (PBKS) के बीच खेला जाएगा। यह मुक़ाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (चेपॉक) में खेला जाना है। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा और इसका टॉस ठीक 7:00 बजे होगा। एक तरफ पंजाब किंग्स है जो गुजरात टाइटंस (GT) को हराकर जीत के जोश के साथ आ रही है, वहीं दूसरी तरफ चेन्नई सुपर किंग्स है जिसे पिछले मैच में राजस्थान रॉयल्स (RR) से करारी हार मिली थी। चेन्नई के लिए यह मैच न सिर्फ जीत के लिए जरूरी है, बल्कि उन्हें अपना नेट रन रेट भी सुधारना होगा। एक फायदा चेन्नई को अपने होम ग्राउंड (चेपॉक) में खेलने का भी मिलेगा।