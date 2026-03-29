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RR vs CSK Playing 11: धोनी के बिना उतरेगी चेन्नई, अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे जडेजा और सैमसन, देखें संभावित प्लेइंग 11

संजू सैमसन, जो कभी राजस्थान का अहम चेहरा थे, इस मैच में उन्हीं के खिलाफ खेलेंगे। सैमसन के अलावा रवींद्र जडेजा के लिए भी यह मैच बेहद अहम है। जडेजा 18 साल बाद चेन्नई के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे। इस मुकाबले में एक अहम सबप्लॉट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एमएस धोनी की गैरमौजूदगी है।

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भारत

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Siddharth Rai

Mar 29, 2026

RR vs RCB

Rajasthan Royals vs Chennai Super Kings Playing 11: इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) के 19वें संस्करण का तीसरा मुकाबला पांच बार की चैम्पियन चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) और राजस्थान रॉयल्स (RR) के बीच खेला जाएगा। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाने वाला यह मैच कोई मामूली मुक़ाबला नहीं है। यह एक नए दौर की शुरुआत है।

संजू सैमसन, जो कभी राजस्थान का अहम चेहरा थे, इस मैच में उन्हीं के खिलाफ खेलेंगे। सैमसन के अलावा रवींद्र जडेजा के लिए भी यह मैच बेहद अहम है। जडेजा 18 साल बाद चेन्नई के खिलाफ खेलते हुए नज़र आएंगे। इस मुकाबले में एक अहम सबप्लॉट चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एमएस धोनी की गैरमौजूदगी है।

एमएस धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न के पहले कुछ मैच नहीं खेलने की उम्मीद है, वह पिंडली की चोट के कारण कम से कम पहले दो हफ़्तों के लिए बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में, टीम को बैलेंस और दिशा बनाए रखने के लिए रुतुराज गायकवाड़ की लीडरशिप और टीम के सभी खिलाड़ियों के अनुभव पर ज़्यादा निर्भर रहना होगा। हालांकि संजू सैमसन के आने से विकेटकीपिंग की चिंता खत्म हो गई है।

सैमसन के जाने से राजस्थान ने न सिर्फ एक अच्छा खिलाड़ी खोया है, बल्कि उन्हें एक अच्छे कप्तान की कमी भी खलेगी। हालांकि यह रियन पराग जैसे युवा खिलाड़ी के लिए एक बड़ा मौका है। टीम की बैटिंग काफी हद तक आक्रामक ओपनिंग जोड़ी पर निर्भर है। टीम यशस्वी जायसवाल से अटैकिंग क्रिकेट के साथ साथ ज़िम्मेदारी से खेलने की उम्मीद करेंगी।

दूसरी ओर, चेन्नई सुपर किंग्स ने सोच-समझकर खुद को नया रूप दिया है। सैमसन के आस-पास, रुतुराज गायकवाड़ जैसे अनुभवी खिलाड़ियों से उम्मीद है कि वे पारी को संभालेंगे, टॉप पर स्थिरता सुनिश्चित करेंगे और दूसरों को उनके आस-पास खेलने देंगे। मिडिल ऑर्डर में डेवाल्ड ब्रेविस की मौजूदगी टीम को विस्फोटकता देती है, वे वह खिलाड़ी हैं जो सही समय पर आकर स्कोरबोर्ड को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं।

सैमसन की विदाई निस्संदेह राजस्थान के लिए एक झटका है, लेकिन यह रियान पराग जैसे युवा खिलाड़ियों के लिए खुद को साबित करने का सुनहरा मौका भी है। जडेजा का राजस्थान में शामिल होना टीम को एक अलग तरह की ताकत देता है। उनका ऑलराउंडर होना, गेंद से नियंत्रण और बल्ले से फिनिशिंग, एक ऐसी भूमिका है जो खेल के किसी भी दौर में निर्णायक साबित हो सकती है।

गेंदबाज़ी तय करेगी बाज़ी

CSK के नूर अहमद अपने स्पिन की विविधताओं से बीच के ओवरों में दबाव बनाने की कोशिश करेंगे। ऐसी पिच पर जहाँ फ्लडलाइट में गेंद को कुछ ग्रिप मिल सकती है, उनकी भूमिका और अहम हो जाती है।
राजस्थान की तरफ से जोफ्रा आर्चर पर नज़रें टिकी होंगी। उनकी रफ्तार और बाउंस किसी भी बल्लेबाज़ को असहज कर सकती है। अगर आर्चर शुरुआती ओवरों में विकेट चटका दें, तो पलड़ा राजस्थान की तरफ झुक सकता है।

दोनों टीमों की प्लेइंग 11 -


चेन्नई सुपर किंग्स - रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), संजू सैमसन (विकेटकीपर), आयुष म्हात्रे, डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे, प्रशांत वीर, जेमी ओवरटन, अंशुल कंबोज, राहुल चाहर, नूर अहमद, खलील अहमद।
राजस्थान रॉयल्स - रियान पराग (कप्‍तान), यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, शिम्रोन हेटमायर, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जड़ेजा, दासुन शनाका, जोफ्रा आर्चर, संदीप शर्मा, रवि बिश्नोई, एडम मिल्ने।

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Published on:

29 Mar 2026 05:24 pm

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