RR vs CSK Playing 11: धोनी के बिना उतरेगी चेन्नई, अपनी पुरानी टीम के खिलाफ खेलेंगे जडेजा और सैमसन, देखें संभावित प्लेइंग 11

एमएस धोनी के इंडियन प्रीमियर लीग 2026 सीज़न के पहले कुछ मैच नहीं खेलने की उम्मीद है, वह पिंडली की चोट के कारण कम से कम पहले दो हफ़्तों के लिए बाहर हो गए हैं। उनकी गैरमौजूदगी में, टीम को बैलेंस और दिशा बनाए रखने के लिए रुतुराज गायकवाड़ की लीडरशिप और टीम के सभी खिलाड़ियों के अनुभव पर ज़्यादा निर्भर रहना होगा। हालांकि संजू सैमसन के आने से विकेटकीपिंग की चिंता खत्म हो गई है।