बैन होने के कुछ दिनों बाद, इंग्लैंड के स्पिनर समित पटेल ने संन्यास की घोषणा की, BCCI बना वजह

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर समित पटेल ने घरेलू क्रिकेट से संन्यास का एलान कर दिया है। यह फैसला उनके टी20 ब्लास्ट से बैन होने के कुछ दिनों बाद आया है। दरअसल पटेल ने इस साल गोवा में खेली गई वर्ल्ड लीजेंड्स प्रो लीग में हिस्सा लिया था, जिसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की मंजूरी नहीं थी। इंग्लैंड और वेल्स क्रिकेट बोर्ड के नियमों के मुताबिक ऐसे किसी टूर्नामेंट में खेलने वाले क्रिकेटर को छह महीने के लिए घरेलू क्रिकेट से बाहर रखा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज पीटर सिडल पर भी इसी वजह से बैन लगा था।