10 साल बाद आईपीएल में हुआ ऐसा, रैना और यूसुफ पठान के क्लब में शामिल हुआ जैक फ्रेजर मैकगर्क

एक आईपीएल पारी में 20 से ज्यादा गेंद खेलने के बाद 300+ स्ट्राइक रेट वाले बल्लेबाज

348.00 सुरेश रैना (25 में से 87) CSK vs PBKS, वानखेड़े 2014

327.27 युसूफ पठान (22 गेंद पर 72 रन) KKR vs SRH, कोलकाता 2014

311.11 जेक फ्रेजर मैकगर्क (27 में से 84) DC vs MI, दिल्ली 2024



एक आईपीएल पारी में 20 से ज्यादा गेंद खेलने के बाद 300+ के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में वे तीसरे नंबर पर हैं। इससे पहले रैना ने आईपीएल 2014 में पंजाब किंग्स (PBKS) के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में 25 में से 87 रनों की पारी खेली थी। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 348 का रहा था।



वहीं उसी आईपीएल सीजन में युसूफ पठान ने कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) की ओर से खेलते हुए सनराइजर्स हैदराबाद (SRH) के खिलाफ कोलकाता के ईडेन गार्डन में 22 गेंद पर 72 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली थी। इस दौरान पठान का स्ट्राइक रेट 327.27 का रहा था। दिल्ली के खिलाफ खेली गई इस ताबड़तोड़ पारी में मैकगर्क का स्ट्राइक रेट 311.11 का था।